El momento de Elissa, hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, en el escenario de una obra de teatro

Poco a poco, Elissa Marie, la hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, ha podido ir materializando su sueño de ser actriz. La jovencita, que el próximo mes celebrará su cumpleños número 13, ha participado ya en algunas telenovelas, la primera de ellas protagonizada por su guapo papá. Si bien aquella ocasión se trató de una aparición especial junto a su hermanita Miranda, después pudo integrarse al elenco de otra producción: Si nos dejan, protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas. “Mi mamá siempre me dijo: ‘Respeta tu trabajo y respeta el de los otros, diviértete, pásatela bien, échale ganas’, y pues la verdad sí me sirvió mucho. Mi papá siempre fue el que me dijo trucos con las cámaras… Eso es lo que me ayudó más”, dijo Elissa a Despierta América, en la que fue su primera entrevista. Al ver a su primogénita tan realizada en sus pininos en la televisión, los actores no podrían estar más orgullosos, y si bien han coincidido en la importancia de que no descuide sus estudios, están decididos a apoyarla en su anhelo de ser actriz. Ahora, esta jovencita ha tenido la oportunidad de experimentar qué se siente estar en un escenario durante una obra de teatro. Emocionada, Geraldine publicó en sus Instagram Stories algunos videos de su hija en la La obra que sale mal, y es que de lo más entusiasmada dejó su lugar en el público para hacer una breve interacción con los actores, en la que desenvolvió con total soltura y naturalidad: haz click abajo para verla.

