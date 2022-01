Sincera, Mariana Ochoa revela la razón por la que no se arrepiente de su indiscreción

Además de su talento y simpatía, algo que ha caracterizado siempre ha Mariana Ochoa es sin duda la transparencia. La cantante ha sido sincera a la hora de expresar su sentir frente a diversas situaciones de su vida, como los roces que ha habido en OV7, agrupación a la que pertenece. Del mismo, la intérprete ha sido directa al abordar algunas cuestiones relacionadas a su vida personal, siempre destacando las lecciones aprendidas de cada vivencia. El año pasado, Mariana abrió su corazón para recordar aquel episodio que se colocó en el centro de la opinión pública: una indiscreción suya durante su primer matrimonio. Ahora, al reflexionar sobre lo sucedido, ha contado la razón por la que, pese al impacto que tuvo en su momento aquella situación, no se arrepiente de nada.

Durante una extensa entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, de Imagen Televisión, Mariana hizo un recuento de su vida amorosa, en el que salió en la conversación el tema de su primer matrimonio. La cantante recordó que aquella historia inició cuando su propia mamá le presentó a quien sería su esposo. “Yo como que me aferré, evidentemente una decisión pues, errónea”, reconoció. “Estaba muy, muy enamorada, yo creo que eso me cegó y no pude ver muchas cosas que pasaban en la vida de él que eran alertas para mí”, contó la intérprete y detalló que después se dio cuenta que durante ese noviazgo no hubo la reciprocidad que se hubiera esperado de una relación de pareja. “Yo tenía muchas ilusiones, y pues empiezas a facilitar cosas cuando estás muy enamorada”, continuó.

La integrante de OV7 contó que, en medio de ese enamoramiento, su novio se fue a vivir con ella y estuvieron juntos de este modo durante un año antes de casarse. “No creas que mi decisión fue de la noche a la mañana”, dijo en la charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante. No obstante, la cantante explicó que durante ese periodo, ella pasaba mucho tiempo fuera debido a sus compromisos con el grupo. “Yo no me daba cuenta de muchas cosas”, comentó. No obstante, la situación empezó a ser más clara para ella durante su luna de miel, en la cual ella y su nuevo esposo viajaron a Tailandia. “Él me dejaba sola horas”, contó. Y ante la pregunta expresa del anfitrión, la intérprete confirmó que su entonces marido tenía problemas con las drogas. “Nunca me di cuenta”, admitió.

“Nunca quise salir a justificarme con ese argumento, pero yo regresé muy deprimida de mi luna de miel”, contó refiriéndose al hecho de que, tras ese viaje, fue captada junto a otro hombre. “Ese día que yo besé a quien haya besado en la banquita roja, quien haya sido era lo de menos, yo traía muchas cosas”, confesó. La cantante recordó que en ese momento tenía muchas dudas respecto a lo que había vivido en su luna de miel, y fue durante una fiesta que intentó desahogarse. “Qué fue lo que hice en mi primera salida, en el cumpleaños de Érika, pues meterme shots como si no hubiera mañana, para olvidarme de mi tristeza y pues pasó lo que pasó”, expresó.

¿Se arrepiente de aquella indiscreción?

Cuando el entrevistador le preguntó directamente a Mariana si se sentía arrepentida de aquel desliz que se convirtió en escándalo en su momento, ella respondió convencida. “No y te voy a decir por qué: porque gracias a eso pude darme cuenta de las adicciones de él y pude comprobarlas, y pude meterme a terapia y darme cuenta de que no era la vida que yo merecía”, explicó la cantante. “Porque yo siempre había sido una chava bondadosa, trabajadora, siempre ayudaba a mi familia…”, expuso. Ese matrimonio concluyó poco después, y la intérprete se daría una nueva oportunidad en el amor, justamente con quien sería el padre de sus hijos. Si bien aquel segundo matrimonio también llegó a su fin, hoy la cantante disfruta plenamente de una relación amorosa con el empresario Mauricio Vaca, quien la tiene feliz y enamorada desde hace ya varios años.

