Sebastián Poza reacciona a las escenas románticas de su novia Azul Guaita y Sergio Mayer Mori en Rebelde

Sin duda alguna, Sebastián Poza atraviesa por un momento muy importante en su vida, pues además de los proyectos profesionales que ha ido concretando en los últimos meses, los cuales le han permitido construir los primeros cimientos de su carrera de actor, el joven hijo de Mayrín Villanueva se encuentra con el corazón muy contento, pues desde hace algunos años mantiene una relación con la guapa actriz Azul Guaita, quien es una de las protagonistas de la nueva versión de Rebelde, serie que sin duda ha dado mucho de qué hablar y que actualmente es una de las más vistas en Netflix. Algo por lo que Sebastián se encuentra muy orgulloso, pues sin duda ha sido muy emocionante para él ver a su novia triunfar en un proyecto tan esperado y exitoso, tanto así que reconoce el profesionalismo de la actriz, quien incluso ha tenido que compartir algunas escenas románticas al lado de Sergio Mayer Mori, algo a lo que Poza se refirió recientemente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Durante un reciente encuentro con la prensa, Sebastián fue cuestionado sobre el trabajo de Azul en Rebelde y por las escenas románticas que ha representado al lado del hijo de Bárbara Mori, algo que para él es completamente normal, pues sabe que así es el trabajo del actor, por lo que no dudó en halagar el profesionalismo de su novia y su colega. “Sí, ya llegué a la escena de Azul con Sergio. Les quedó muy bonita, la verdad es que es trabajo, al fin y al cabo, nada más es hacer una escena más, que obviamente te cuesta más trabajo desnudarte o te da pena dar besos, pero es una escena al final”, expresó el joven intérprete al reportero Edén Dorantes.

En la misma charla, Sebastián no dudó en deshacerse en halagos hacia su hermosa novia, dejando en claro lo orgulloso que se encuentra por todo lo que ha logrado y la admiración que tiene por ella, reconociendo también a todo el elenco de Rebelde. “Canta increíble, es mi favorita. La verdad lo hicieron muy bien todos, estoy muy feliz y muy orgulloso de Azul en especial”, agregó el también hijo de Jorge Poza.

VER GALERÍA

Dos años de mucho amor

Fue el pasado 23 de noviembre cuando Sebastián y Azul celebraron su segundo aniversario de novios con los mensajes más especiales. “Hoy hace dos años recuerdo la emoción que me dio besarte por primera vez. Hoy festejo dos años de poder besarte todos los días. Amor, te amo con toda mi vida, de verdad te agradezco cada segundo que me has regalado, te he disfrutado muchísimo estos dos años y he aprendido muchísimo de ti. ¡Gracias!”, expresó Sebastián de lo más enamorado en su perfil de Instagram, donde además compartió algunas fotografías en las que mostró algunos de los instantes más especiales de su noviazgo con la actriz. Por su lado, Azul también compartió algunas entrañables imágenes de su relación y al pie de ellas escribió: “Gracias por estar, hoy y siempre”, compartió la joven actriz, provocando la reacción más tierna de parte de su novio, quien terminó por revelar el lindo apodo con el suele llamarla: “Te amo tlacuachito, siempre voy a estar para cuando me necesites”.

VER GALERÍA