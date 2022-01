'Quedaron resentimientos', Mariana Ochoa habla de la situación actual de OV7

Luego del mediático conflicto que enfrentaron los integrantes de OV7 hace algunos meses, todo parece indicar que las cosas se han calmado entre todas las partes y pronto sus fans podrán disfrutar de los éxitos de la agrupación en vivo, pues planean retomar este 2022 la gira que quedó suspendida debido a la pandemia y con la que celebrarían sus primeros 30 años de carrera. Así lo ha revelado la misma Mariana Ochoa, quien con total sinceridad habló de la situación que enfrenta la agrupación en estos momentos y de cómo fue que lograron ponerse de acuerdo y limar asperezas, dejando en claro que hay OV7 para rato.

Fue durante una charla que sostuvo con el programa El minuto que cambió mi destino, que Mariana accedió a hablar de la situación en la que se encuentra el grupo actualmente y sobre el origen del conflicto que los llevó incluso a dividirse en dos bandos. “Es difícil, sí quiero mencionar que tal vez fue un tema de lana pero que quedó totalmente resuelto, totalmente”, expresó la cantante con total sinceridad, aunque procurando no entrar en detalles, pues dijo, por temas legales no puede hablar mucho del tema. “El abogado que nos llevó el asunto nos pidió firmar un acuerdo de confidencialidad, no puedo hablar del tema y es más, el acuerdo dice que no puedo hablar ni bien ni mal porque muchas veces se malinterpreta, uno quiere decir algo bueno y tal vez la estoy regando como lo que acabo de decir”, confesó.

A pesar de que actualmente las cosas se encuentran bajo control, Mariana explicó el por qué se han tardado tanto para regresar a los escenarios y la forma en la que poco a poco ha ido resolviendo los conflictos y malentendidos. “Yo creo que quedaron resentimientos, entonces son cosas que hemos ido platicando a lo largo del año, hemos pasado por varias etapas, primero algunos dejaron de contestarnos las llamadas, y decíamos ‘pues si no les hicimos nada, ¿por qué la mitad del grupo no me contesta?’”, expresó entre risas.

La intérprete de Me gustan los dos también se refirió al momento en el que Ari Borovoy, en un intento de crear unidad entre sus compañeros, pidió que en señal de paz pusieran su foto de perfil en redes sociales en blanco, un llamado al que ella y otros dos integrantes de OV7 hicieron caso omiso, algo que Ochoa explicó en esta charla: “Yo creo que el mensaje que era bonito pero la manera en la que (se hizo)… yo no voy a hablar más de lo que se ha dicho públicamente, no puedes pedir y levantar una bandera de paz cuando dices ‘entre mentiras de Lidia y medias verdades de Mariana’, ¿cuáles mentiras y cuáles medias verdades? Porque yo saqué un blog explicando, pues que sí, que habían roces en el grupo y explicando un poco de lo que estaba pasando en ese momento pero no puedes pedir una bandera de paz cuando le estás echando tierra al otro”, expresó.

¿Cuándo vuelve OV7 a los escenarios?

La también actriz reveló que ya tienen una fecha tentativa para su gran regreso a los escenarios y que de hecho ya están a punto de comenzar con los ensayos. “Ya hemos llegado a acuerdos, yo creo que tener la oportunidad de hablarnos y ahora que empecemos a ensayar con esta gira que viene este año 2022, sí regresamos… ahora sí que nos tardamos en ponernos de acuerdo y se nos llenó el Auditorio Nacional, pero nos dijo, espérenme, tengo espacio hasta mediados de año, entonces los ensayos van a empezar un poquito más adelante, pero el hecho de que nos tengamos que ver día con día y tenemos que llegar a acuerdos de la producción, los vestuarios… son cosas que nos ilusionan, que nos alivianan”, finalizó.

