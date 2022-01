Kanye West se reencuentra con las Kardashian en la fiesta de su hija Chicago

Un nuevo capítulo se ha escrito en el largo proceso de divorcio que enfrentan Kim Kardashian y Kanye West. Y es que el rapero ya ha lanzado varios dardos en contra de su ex, sobre todo después de que la socialité hiciera público su romance con el comediante Pete Davidson, algo que por lo visto Kanye desaprueba totalmente, todo esto a pesar de que él ha comenzado también a salir con la modelo Julia Fox. En medio de todo este revuelo, el artista nuevamente se lanzaba en contra de Kim este fin de semana, cuando a través de un video la acusaba de no permitirle ver a sus hijos y de ocultarle la dirección de la locación en la que se ha llevado a cabo la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago, celebrada la tarde de este sábado. Sin embargo, al parecer fue todo fue un malentendido, pues tras horas más tarde, el cantante fue visto disfrutando de la fiesta y platicando amenamente con la matriarca del clan, Kris Jenner.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de las historias que compartió en Instagram Aitana de la Hoya, hijastra de Travis Barker, prometido de Kourtney Kardashian, que pudimos ver al intérprete de Praise God disfrutar plenamente de esta increíble celebración, en la que los globos rosas, las albercas de pelotas, los increíbles pasteles y una producción por demás fastuosa no pudieron faltar. En las imágenes, se puede ver que la joven capturó algunos aspectos generales de la fiesta, en donde llamó poderosamente la atención la presencia de Kanye, quien al lado de un gran inflable rosa charlaba amenamente con su exsuegra.

En el video, que apenas dura unos segundos, se puede ver a West con una sonrisa en el rostro mientras charla con Kris, quien viste totalmente de negro y lleva una mascarilla del mismo tono. Ha llamado la atención la cordialidad con la que se ha dado este encuentro, tomando en cuenta la forma en la que Kanye se expresó horas antes de su exmujer y de los conflictos que han enfrentado en medio de su complicado proceso de divorcio, el cual pinta para volverse largo y muy mediático.

VER GALERÍA

Las dulces palabras de Kim para su pequeña Chicago

Mientras su ex lanzaba algunos dardos en su contra, Kim Kardashian no perdía la oportunidad de dedicarle una linda felicitación a su pequeña Chicago, quien este 15 de enero ha cumplido sus primeros cuatro añitos de vida, una ocasión en la que la también empresaria le ha querido hacer saber a su pequeña lo mucho que la ama. “¡Mi pequeña ‘Chi Chi’ cumple 4 años hoy! Mi gemela independiente. Eres la niña más adorable, abrazable y acurrucable del planeta. ¡La princesa definitiva! No puedo esperar para celebrar con todas las Barbies y LOL Dolls con las que una niña podría soñar jajaja. ¡Realmente has traído tanta alegría a nuestra familia y te amo muchísimo!”, expresó Kim en su perfil de Instagram, haciendo referencia a la temática que ha tenido la fiesta de la pequeña, la cual se ha dado entre muñecas de tamaño real y botargas inspitaradas en sus juguetes favoritos.

Como suele suceder en los cumpleaños de los miembros de su clan, Kris Jenner también dedicó unas lindas palabras a su nieta, deseándole lo mejor de la vida en este día tan especial. “¡Feliz cumpleaños a mi hermosa nieta Chicago! ¡Tienes el espíritu más dulce y siempre tienes la sonrisita más linda en tu rostro con la vocecita más suave y ¡tu risa preciosa que ilumina donde quiera que estés! ¡Eres una hermana, hija, nieta, prima y sobrina increíble y no puedo creer que ahora tengas cuatro años! Nos traes tanta alegría y felicidad todos los días. ¡Te amo mucho Chi Chi! ¡Que tengas el día más mágico!”, expresó al pie de un lindo álbum de fotografías de la cumpleañera.

VER GALERÍA