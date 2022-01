Con profundo dolor, Humberto Zurita da el último adiós a su madre

El 2022 ha tenido un arranque un tanto complicado para Humberto Zurita, pues el actor ha tenido que enfrentar la dolorosa partida de su madre, la señora Guadalupe Moreno, tan solo a unas semanas de que se cumplan tres años de la partida de su esposa, la querida actriz Christian Bach. Así lo ha hecho saber el mismo actor a través de sus redes sociales, en donde le ha dedicado un sentido homenaje por medio de un emotivo mensaje con el que finalmente se ha despedido, mostrando una parte de su vida que pocas veces deja ver y su faceta más sensible y vulnerable.

A través de Instagram Stories, Humberto compartió varias fotografías de doña Guadalupe, en donde la podemos ver en diferentes momentos de su vida. Sobre las imágenes, el actor compartió algunos mensajes en los que mostró lo doloroso que ha sido tener que decirle adiós a una de las mujeres más importantes de su vida. “La vida sin amor no tiene sentido. Vuela alto ángel de mi vida 14/1/22”, se puede leer en uno de los primeros mensajes que Zurita dedicó a su mamá.

El actor continuó mostrando algunos instantes de la vida de su mamá a través de diversas imágenes con las que rindió un homenaje a su memoria, siguiendo con sus emotivas palabras de despedida. "Mi madre y el amor más limpio y puro que me enseñó que esta vida sin amor no vale la pena vivirla. Siempre vivirás en mi corazón. Ve e ilumina el cielo como iluminaste mi vida corazón. Tu gran corazón siempre te hizo una mujer muy especial que me enseñó que el amor nos salva", finalizó el actor de telenovelas como El señor de los cielos, sin compartir detalles sobre las razones de la muerte de su madre.

Los amorosos mensajes de Humberto para doña Guadalupe en vida

En más de una ocasión, el actor dejó en claro el gran amor que tenía por su madre, el cual no dudaba en gritarlo a los cuatro vientos, a pesar de que siempre ha sido muy discreto con lo que sucede en su vida personal. Algo que de lo que sus seguidores fueron testigos durante el cumpleaños número 94 de doña Guadalupe, a quien el actor le dedicó un amoroso mensaje, en el que dejó en claro el gran cariño y admiración que tenía por ella. “Siempre está orando y pidiendo por todos: buenos y malos. Siempre me dice que le preocupan los desvalidos, los ancianos, los niños que no tienen donde guardarse del frío y que les falta amor. Ella es el amor, y si hay un Dios, estoy seguro que habita en su corazón. Mi madre, es un ser de luz, de alegría, de templanza y gratitud. Un gran ejemplo a seguir y los cimientos de mi familia”, se podía leer en aquel mensaje que Humberto publicó en septiembre de 2020 y el cual acompañó de una linda imagen en la que aparece muy bien acompañado de su mamá y sus dos hijos, Sebastián y Emiliano.

El actor cerró su mensaje con una hermosa declaración de amor, mostrando toda su gratitud por las cosas que “Gracias madre por existir y haberme dado la vida y preocuparte por que cada uno de tus hijos, nueras, yernos, nietos y nietas, bisnietos y hasta creo por ahí algunos tataranietos, conozcamos el amor por nuestro prójimo, por nosotros mismos y por Dios… Eres el puente que nos une a lo divino, porque eres la persona más íntegra y congruente con la vida que conozco; eres plena y radiante… Te amo infinitamente”, expresó de lo más conmovido en aquella ocasión tan especial.

