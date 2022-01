Megan Fox y Machine Gun Kelly aparecieron por primera vez en público tras su compromiso

Sin duda alguna, Megan Fox y Machine Gun Kelly se han convertido en la pareja del momento, por lo que su presencia en las mejores alfombras rojas y eventos especiales siempre es requerida, pues suelen llamar la atención con sus looks y por la pasión que derrochan en cada aparición. Sin embargo, su reciente asistencia al desfile de Dolce & Gabbana, realizado en el Metropol, en Milán, Italia, en el que la casa de modas presentó su propuesta otoño-invierno 2022 para hombre, ha sido de lo más emocionante y especial, pues es la primera vez que la pareja presume su amor por todo lo alto luego de haberse comprometido, una razón más por la que se volvieron a convertir en el centro de atención del evento, pues además ambos lucieron guapísimos con sus atuendos.

Como era de esperarse, los futuros esposos llegaron de la mano, presumiendo su amor por todo lo alto y posando para las cámaras de lo más enamorados. Para esta ocasión, en la que Megan asistió a apoyar a su prometido, quien fue uno de los artistas que se presentaron en el show, la estrella de Transformers lució de lo más sexy y estilosa en un corpiño de encaje fino con botonadura al frente con las iniciales de la marca, el cual combinó a la perfección con un sujetador de encaje negro, pantalones de cuero de talle bajo con cordones a lo largo de las piernas. Megan complementó su look con un cinturón y una gargantilla con incrustaciones de cristal a juego, un bolso de mano con bordado de cristal y tacones negros de charol.

Por su lado, el cantante lució dos diferentes atuendos durante su participación en el show de Dolce &Gabbana. El primero de ellos empató en colores con el de su amada, pues lució guapísimo en un espectacular traje cruzado negro personalizado con incrustaciones de perlas y detalles de estoperoles con el que llegó a la alfombra roja y abrió el espectáculo. Para su segundo acto, el artista lució nuevamente un traje cruzado, pero ahora en color blanco con incrustaciones de joyería FW22, el cual complementó con una camiseta de cuello alto y unos increíbles botines claros. Evidentemente, los atuendos de Megan y Machine Gun Kelly fueron firmados por Dolce & Gabbana.

Los detalles de su compromiso

Fue el pasado 12 de enero cuando Megan Fox y Machine Gun Kelly sorprendieron a todos sus seguidores al revelar que tras año y medio de noviazgo decidieron llevar su relación a un nuevo nivel, por lo que se habían comprometido. Fue la actriz quien dio a conocer la noticia a través de su perfil de Instagram en donde compartió un video del emotivo momento en el que el músico se arrodilló y sacó el especular anillo de compromiso que mandó diseñar con varios detalles que lo hacen muy especial y hecho a la medida. En el clip, se puede ver como Megan se muestra muy sorprendida cuando su novio se arrodilla, de hecho, su primera reacción fue arrodillarse frente a él para recibir el anillo de compromiso. Visiblemente conmovida, la actriz le responde que sí.

Esta propuesta de matrimonio provocó que Megan hiciera una reflexión sobre lo especial que fue su relación desde el inicio: “En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos junto en un período de tiempo muy corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados del amor y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta y, como en todas las vidas que le seguirán a esta, dije que sí”, se lee en el feed de la actriz.

