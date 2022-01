Claudia Martín se da una nueva oportunidad en el amor

El 2022 sin duda pinta para ser un año inolvidable para Claudia Martín. Y es que además de que la guapa actriz está por estrenar protagónico en Los ricos también lloran, todo parece indicar que en cuestiones del corazón, la protagonista de telenovelas como Sin tu mirada todo marcha viento en popa, pues tras su divorcio con el productor Andrés Tovar, se ha dejado ver de lo más enamorada al lado del actor de otro guapo actor, emocionando a todos sus seguidores, quienes en los últimos meses se habían mantenido al pendiente de lo que sucede en su vida privada y específicamente en temas del amor.

A través de su perfil de Instagram, la actriz compartió una fotografía en blanco y negro, en donde se le pude ver abrazada de su nuevo galán, besándolo tiernamente en la mejilla. Como era de esperarse, Claudia no ha dudado en revelar la identidad de su novio, pues incluso lo ha etiquetado, por lo que ahora sabemos que se trata del actor de series como El juego de las llaves, Hugo Catalán. Al pie de la fotografía con la que ha causado revuelo entre sus fans, Martín ha escrito un mensaje muy sencillo, con el que ha dejado en claro que se encuentra muy feliz en estos momentos. “Contigo”, compartió la intérprete entre tres emojis de corazón de color negro.

Por su lado, Hugo también compartió la misma postal en su perfil de Instagram, sorprendiendo a todos sus seguidores, pues hasta ahora nunca se habían dejado ver juntos, por lo que nadie sospechaba que entre ellos estaba surgiendo el amor. “¡Un día me crucé con la mirada de un ángel!”, escribió Catalán como pie para la fotografía con la que finalmente ha revelado que se encuentra muy enamorado y feliz.

Cabe destacar que, tras su divorcio, Claudia Martín siempre se mostró abierta a reencontrarse con el amor, algo que dejó en claro hace unas semanas, luego de ser cuestionada sobre su vida amorosa y la posibilidad de volverse a enamorarse: “¡Claro! Eso jamás estará cerrado para mí, nunca dejaré de creer en el amor…”, dijo en una charla que sostuvo con TVyNovevlas, para luego afirmar su sentir en este momento. “Por supuesto que estoy más que abierta, con esa ilusión siempre”, agregó.

Las reflexiones de Claudia tras su divorcio

Sin duda alguna, Claudia Martín se ha redescubierto tras haber pasado por la difícil etapa de su separación de Andrés Tovar, pues ahora se reconoce como una mujer fuerte y valiente, algo de lo que habló recientemente. “Descubrí que soy más fuerte de lo que podía pensar, porque cuando te pasa algo es cuando tienes que sacar la fuerza y la valentía, y yo nunca me detuve, al contrario, agarré impulso y dije: ‘De aquí doy un salto todavía más grande hacia adelante y hacia lo que me pueda hacer bien para seguir construyéndome como mujer y como persona’, y eso hice, no me detuve…”, aseguró la actriz en entrevista con TVyNovelas, agregando que además se encuentra muy agradecida por todo lo vivido, pues eso es lo que la conforma en este instante.

