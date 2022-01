'Me he sentido un poquito malita', Adamari López revela que ha dado positivo a Covid-19

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Adamari López ha recurrido a sus redes sociales para hablar de su estado de salud, luego de que se ausentara unos días de las redes sociales y del programa Hoy día, del que es una de las conductoras titulares, algo que sin duda preocupó a sus seguidores, pues la también actriz suele ser muy activa en redes. Sin embargo, el pasado viernes 14 de enero, Adamari retomó la actividad virtual y a través de un video dio a conocer que ha sido diagnosticada con Covid-19, tras haber presentado algunos síntomas parecidos a los de un resfriado, lo que la llevó a hacerse la prueba.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la bella presentadora se hizo presente, justificando la razón de su ausencia en la pantalla y en las redes sociales, mostrándose tranquila y siempre con una sonrisa en el rostro, dejando en claro que, pese a la adversidad, se encuentra con buenos ánimos. “Sé que muchos se han estado preguntando por qué no estoy en el show desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita”, reveló en el clip en el que se le puede ver de cara lavada y con los ojos llorosos, haciendo evidente los síntomas de esta enfermedad. “Pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de Covid y el resultado ha salido positivo”, agregó.

La protagonista de telenovelas como Amigas y rivales tranquilizó a sus fans al asegurar que se encuentra bien, por lo que prometió estar de vuelta en la televisión una vez que salga de la enfermedad y se asegure de que el virus ya no está en su cuerpo. “Voy a estar cuidándome. Y alejada unos días más hasta que mis resultados negativos estén bien”, comentó la intérprete, quien grabó su mensaje desde su casa, en donde se encuentra aislada.

Adamari aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores por todo el cariño y la preocupación que han mostrado en los últimos días, deseando lo mejor para todos aquellos que le han hecho llegar todo su cariño y solidaridad en medio de este momento tan complicado. “Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad. Y espero poder seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos”, expresó con una sonrisa en el rostro. “Mientras tanto, les dejo un beso enorme y gracias por estar al pendiente. Dios los bendiga mucho”, finalizó. Cabe destacar, que hasta ahora no hizo mención sobre el estado de salud de su pequeña Alaïa, por lo que algunos de sus fans siguen preocupados por la pequeñita de seis años.

El Covid también afectó a Toni

Justo antes de la Navidad, Toni Costa reveló que había dado positivo a la prueba Covid, por lo que sus planes de pasar las fiestas de fin de año al lado de su hija Alaïa y de su ex, Adamari López, se vieron frustrados. “Me encanta tener estos bonitos recuerdos junto a mi princesa, para que ella siempre tenga memorias con sus papás. Desafortunadamente, el Covid se interpuso estas navidades y esta mañana di positivo, por lo que hoy no podré estar a su lado ni mañana para ver su carita de felicidad abriendo sus regalos, que tanta ilusión le hacen y tanto se merece por ser la mejor hija del mundo”, escribió en el bailarín en su cuenta de Instagram. Por fortuna, Toni y su pequeña pudieron reencontrarse unos días después, luego de que el español se aseguró que estaba libre del virus. “Doble negativo. Hasta nunca Covid”, expresó Toni en sus historias de Instagram.

