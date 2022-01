Ricardo Montaner revela por qué su hijo Héctor no asistió a la boda de Ricky y Stefi

Con plena felicidad, Ricardo Montaner abrazó uno de los instantes más especiales en su vida, luego de que en días pasados su hijo Ricky, el último que permanecía soltero, contrajera matrimonio con Stefi Roitman. Gracias a las fotografías de ese entrañable momento, los fanáticos pudieron percatarse de una importante ausencia en la lista de distinguidos invitados, y es que entre los hermanos Montaner sólo faltaba Héctor, uno de los hijos mayores que el cantautor procreó años atrás, producto de su pasada relación sentimental con Ana Vaz. Esta situación dio pie a la incertidumbre, por lo que el ídolo musical tomó la decisión de explicar por qué razón el también cantante no asistió a la celebración, poniendo punto final a las especulaciones.

De lo más sincero, Montaner concedió una entrevista al programa televisivo Mañanísima con Carmen, que se transmite en Argentina, en donde respondió al reportero de dicha emisión cuando este le preguntó por la ausencia de su hijo, la cual dio pie a algunas especulaciones. De inmediato, el autor de temas como Me Va a Extrañar o Tan Enamorados, explicó qué fue lo que sucedió. “Mi hijo Héctor desgraciadamente no pudo venir porque él está apenas tramitando, terminando su residencia americana, porque él es venezolano, y no puede salir de Estados Unidos hasta que el proceso se complete, por esa razón ni Héctor ni la familia pudieron (estar)…”, dijo.

Recordemos que la celebración de la boda se llevó a cabo en Argentina, país del que es originaria Stefi y su familia, por lo que los Montaner se trasladaron hasta la ciudad de Buenos Aires para ser testigos de este acontecimiento memorable. Sin embargo, Ricardo admite que ante la ausencia de su hijo Héctor en la ceremonia y la fiesta, aprovechó la tecnología para poder hacerlo partícipe de ese instante inolvidable, más allá de que durante el festejo se prohibió el uso de teléfonos celulares. “El único hijo que no pudo venir pues desgraciadamente fue Héctor, que no podía viajar. Pero estuvo igual, porque viste que no se permitían celulares, yo tenía uno y yo lo llamé por Facetime y entonces les puse todo el tiempo, pudieron ver la boda en tiempo real sin problemas…”, explicó.

El enorme sentimiento de Montaner y de su esposa

Para Ricardo Montaner la boda de Ricky marcó un antes y un después en su vida, pues el joven era el último hijo soltero que tenían en casa. Por esa razón, tanto él como su esposa Marlene Rodríguez permanecieron cada episodio de la boda con el sentimiento a flor de piel. “Fue un momento para la familia muy fuerte a nivel de emoción, a nivel de sentimientos fue algo muy fuerte. Fue la consolidación del matrimonio de nuestro último hijo soltero, por lo tanto ya en ese sentido cerramos como quien dice la agencia y ya estamos completos en ese sentido…”, dijo de lo más simpático durante la charla, en la que confirmó que todo se llevó a cabo de la manera más íntima, contando solo con la presencia de las familias de los novios.

En ese mismo espacio, Marlene compartió cómo fue para ella la experiencia de presenciar la boda de su hijo con Stefi, un evento familiar en el que ella participó como organizadora. “Traté de disfrutarme cada minuto, poque como bien dices tú, el último (hijo)… Me metí de principio a fin en la boda y me encanta porque como dicen en Venezuela: ‘¿Quién me quita lo bailado?’, ya él se fue, se casó y me lo disfruté de punta a punta…”, dijo, para luego confesar que el mejor consejo que le dieron a los novios fue que se relajaran y disfrutaran su soñado día.

