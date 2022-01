Ni el Covid ha podido quitarles el ritmo a Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca

Durante la primera semana de este año, Gianluca Vacchi, Sharon Fonseca y su pequeña Blu Jerusalema, de apenas un año, resultaron contagiados de Covid. El empresario no había dado muchos detalles al respecto, pero sí había compartido un vistazdo del curioso tratamiento al que se estaba sometiendo con el fin de aligerar los síntomas. Fue finalmente hace unos días que la modelo tomó su Instagram para compartir con sus seguidores algunos pormenores de esta situación. "A principio de año salimos positivos, así que estábamos perdidos por eso”, dijo, refiriéndose al hecho de que tanto ella como su pareja habían estado un poco ausentes en redes sociales. "Gian fue el primero y luego la niña, gracias a Dios a mí no me dio ningún síntoma así que pude cuidarlos a ambos (como que Dios sabía)", continuó. "Fue una semana muy loca. Gian se sintió mal los primeros días y gracias a Dios se recuperó rápido y la bebé no se sintió bien por tres días y sigue aún con algunos síntomas, pero ya mucho mejor. Ya estamos de salida de esto", dijo convencida. Y tal parece que sus palabras se materializaron, pues este jueves la venezolana reveló que se había librado del virus. "Cuando te llega el resultado negativo...", escribió al compartir un video en el que se le ve arreglándose antes de posar muy guapa y con actitud positiva. Si bien no reveló si Gianluca y Blu también ya dieron negativo en el test de Covid, lo que es un hecho es que se encuentran mucho mejor. La mayor prueba de esto es que, después de varios días, el italiano regresó a su TikTok para deleitar a sus seguidores con sus originales bailes, entre ellos uno con Sharon, ¿será que estaban festejando ya su recuperación? Haz click abajo para verlos.

Loading the player...