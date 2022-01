Vanessa Huppenkothen sobre su contagio con Covid: 'Sentí que anoche era mi última'

Los casos por Covid-19 siguen en aumento, y varios famosos han querido compartir con sus seguidores detalles de su experiencia al enfrentar la enfermedad, como en esta ocasión lo ha hecho Vanessa Huppenkothen. Tan sincera como siempre, la conductora de televisión se expresó sobre lo que ocurre, dejando ver lo complicado que resultó para ella en algún momento esta situación, debido al cuadro de síntomas que suele presentarse durante el contagio. Por supuesto, los fanáticos le manifestaron inmediatamente su apoyo, y aprovechó su mensaje para hacer un llamado a las personas a que se sigan cuidando, pues el panorama ha ido cambiando en el transcurso de las semanas, según los informes oficiales.

Fue en sus redes sociales que Vanessa rompió el silencio para ahondar en los pormenores de su contagio, explicando que incluso atravesó por un instante difícil. “Si esto se siente ómicron, no quiero ni saber lo que es delta. Sentí que anoche era mi última y no exagero”, escribió en su cuenta de Twitter, para luego brindar un importante consejo a quienes están pendientes de sus publicaciones. “Cuídense”, dijo. En ese espacio, la presentadora deportiva también interactuó con algunos de sus fanáticos, quienes le preguntaron si ya se encontraba vacunada. “Sí, 2 de Pfizer y aún no me tocaba el booster”, agregó.

Ante el revuelo que causó esta noticia, los usuarios en la red mostraron su interés por conocer más del estado de salud de Vanessa, por lo que horas más tarde retomó su actividad en redes para dar una actualización de cómo se encontraba. “¿Cómo van los contagiados? Ya los leí y somos muchos. Espero todo bien. Mi oxigenación bajó un poco y los síntomas fuertes siguen”, apuntó, para luego revelar parte del procedimiento que siguió ante la falta de precisión en los resultados de algunas pruebas. “Mi PCR marca positivo y llevo tres (pruebas) de antígenos negativas. No se dejen llevar por las de antígenos”, agregó en su publicación.

Si bien Vanessa no explicó qué tipo síntomas la aquejan en este momento, sí mostró una fotografía de su dedo con un oxímetro, en donde se percibe con exactitud la cantidad de su oxigenación. Las reacciones a este posteo fueron inmediatas, recibiendo varias sugerencias de cómo permanecer alerta ante los cambios que pudieran ocurrir, a la par de hacerle llegar una cadena de mensajes con buenos deseos, en espera de su pronta recuperación. Cabe destacar que la también modelo se ha tomado el tiempo para responder a varias de las muestras de cariño de sus fanáticos, agradeciéndoles por sus consejos y por la preocupación que han mostrado hacia ella. “Gracias por compartir, qué bueno que ya estás bien. A seguirnos cuidando”, le dijo a un usuario que aprovechó la ocasión para relatarle parte de su lucha contra el Covid.

Vanessa, siempre pendiente de su salud

A lo largo de estos años, Vanessa ha enfrentado algunas circunstancias de salud por las que ha tenido que permanecer muy pendiente, como ocurre debido al hipotiroidismo que padece. Debido a esta situación, ha adoptado un modo de vida saludable y armónico, compartiendo consejos con sus fanáticos para lograr alcanzar una buena calidad de vida. “Duerman bien, cuando no dormimos bien segregamos cortisol y eso está regulado por la tiroides y hace que nuestro metabolismo sea mucho más lento. Encuentren un equilibrio y si hacen una dieta que sea con un especialista, cada cuerpo es distinto. A mí no me funciona la keto, por ejemplo, o estas dietas de moda. La mía es equilibrada, baja en carbohidratos”, dijo meses atrás.

