Pippa Middleton revive su look carmín para su cita en el circo La hermana de la Duquesa de Cambridge ha dado muestra de su colorido estilo en una salida con su marido

Las bajas temperaturas son el mejor pretexto para sacar del clóset las prendas más sofisticadas, pero esto no está peleado con el color, para muestra Pippa Middleton, quien ha apostado por el carmín para una de sus citas más recientes. Siguiendo los pasos de su hermana mayor, la Duquesa de Cambridge, que en su última aparición del año apareció con un festivo vestido en rojo, Pippa eligió este tono para su noche en el circo, durante la presentación de Luizia -el show inspirado en nuestro país- de Cirque du Soleil en el Royal Albert Hall. Si durante su asistencia a la noche de villancicos organizada por su hermana mayor en diciembre pasado, Pippa se sorprendía al llegar al evento luciendo exactamente el mismo abrigo que la Princesa Beatriz, esta vez pudo brillar en solitario del brazo de su marido luciendo un look que deja en evidencia su estilo.

Del brazo de James Matthews, su marido, Pippa aprovechó su noche con los bebés en casa para disfrutar de una salida de novios. Para esta ocasión, Pippa revivió el coordinado carmín que en el 2019 lucía en uno de sus eventos en Londres, eso sí, dándole un aire completamente diferente a través de vistosos accesorios y estilismo. Si en aquella ocasión lo combinaba con accesorios en azul marino, hoy apostó por un total red look, dando el único toque de contraste con un abrigo negro que lució abierto en todo momento.

El toque más divertido del look fue su vistoso clutch de la colección de Elizabeth Sutton inspirada en St. Barths, el lugar favorito para pasar las vacaciones de Pippa y su familia. Se trata de un colorido diseño con todo y las olas del mar, el sol y las palabras Eden Rock en rosado. Si bien, podría pensarse que el clutch era disonante con el rosto del look, la realidad es que Pippa supo lo que hacía, pues agregó un aire especial a su look.

A juego con el colorido bolso, Pippa eligió su joyería, que se veía al completo gracias a que llevaba la melena en un medio recogido muy natural. Se trato de un par de aretes de flecos multicolores de seda de la firma Bimba y Lola. Desgraciadamente, tanto el clutch como los aretes de Pippa son de temporadas anteriores, por lo que no se encuentran disponibles, pero este look es un ejemplo perfecto del talento de la menor de las Middleton para mantener vigente las piezas de su clóset, un don que comparte con su hermana.

Dos apariciones, dos looks reciclados

Este año se ha visto a Pippa en dos ocasiones y en ambas ha logrado reciclar a la perfección piezas conocidas de su clóset, demostrando que para tener un gran estilo no es necesario gastar tanto dinero. No es extraño que las hermanas Middleton revivan piezas de varios años atrás y logren crear un look completamente diferente. El fin de semana pasado, un día después del cumpleaños de la Duquesa de Cambridge, se veía a Pippa haciendo algunas compras por las calles de Londres.

Mostrando su versión más casual, Pippa llevaba pants negros con un suéter de cuello de tortuga del mismo color, luciendo también su abrigo con estampado príncipe de gales de la colección de Alexa Chung que en su momento tuvo un precio de 1,839 dólares (algo así como $37,354 pesos mexicanos). En el 2020 se lo habíamos visto mientras paseaba con su hijo Arthur en las calles aledañas a su hogar. Tal como hizo en aquella ocasión, Pippa lo combinó con sus tenis Hawaii Low-Top de Jimmy Choo, que se pueden conseguir por 490 dólares (alrededor de $9,953 pesos mexicanos). ¿Qué tal? ¿Te gusta el estilo de Pippa?

