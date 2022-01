El Güero Castro reacciona a los rumores de romance: 'No estoy en los planes de ella'

El esfuerzo y dedicación que José Alberto El Güero Castro le ha puesto a su trabajo se han visto reflejados en su éxito en la televisión. El productor, que actualmente está trabajando en la segunda entrega de la telenovela Corona de lágrimas, se encuentra pleno en todos los aspectos de su vida, incluido el ámbito personal. Apenas hace unas semanas se dejó ver muy feliz disfrutando de las festividades decembrinas junto a sus hijas y Angélica Rivera, reafirmando una vez más que entre él y su exesposa prevalece una relación cordial y respetuosa. Sin embargo, como era de esperarse, el posado familiar que circuló en redes sociales dio pie a que algunos se ilusionaran con la idea de una posible reconciliación, escenario que Castro ha descartado una vez más. De igual forma, el productor televisivo se ha referido a los rumores que desde el año pasado lo vinculan sentimentalmente con una guapa conductora y actriz.

El Güero, quien acaba de revelar que dio positivo a Covid, dijo sentirse bien y tranquilo siendo soltero, por lo que descartó aquellas versiones que apuntan a que mantiene un supuesto romance con Cecilia Galliano, quien fue parte de la telenovela La Desalmada, que él produjo. “Les gusta hacer chismes, no sé por qué no se dan cuenta que a veces la soltería y la paz de uno es más importante en vez de tener a alguien al lado, pero estoy en paz, estoy tranquilo”, comentó en entrevista radiofónica para el programa Todo para la mujer. Estas declaraciones confirman lo expresado por la propia presentadora argentina, quien antes ya había negado estar relacionada sentimentalmente con Castro.

El productor se refirió también a la postal navideña que sus hijas compartieron en redes sociales, en la que se le vio nuevamente junto a Angélica. Tan directo como suele serlo, El Güero Castro descartó haber retomado su relación con la actriz y aseguró que lo único que los une es el cariño y gran amor hacia Sofía, Fernanda y Regina. “Cada año que nos ven en esa foto familiar dicen lo mismo. Angélica es una mujer a la que quiero y respeto muchísimo, es la mamá de mis hijas y me van a ver con ella toda la vida, hasta que me muera yo o ella”, expresó contundente. “Vamos a estar juntos por nuestras hijas, tenemos una gran amistad y le tengo un gran respeto y cariño, pero pues obviamente yo no estoy en los planes de ella”, agregó.

Si bien El Güero ha descartado en varias ocasiones la posibilidad de una reconciliación con La Gaviota, en el plano profesional se ha mostrado abierto trabajar con ella. “Yo encantado de la vida, ella ha estado viendo diferentes alternativas, yo creo que está pronto a regresar a trabajar y en el momento que yo tuviera algún proyecto para trabajar con ella me daría muchísimo gusto”, aseguró el productor de televisión, quien antes se ha referido con mucho respeto y admiración hacia Angélica como actriz.

En aislamiento tras contagiarse de Covid

Castro habló además de su actual estado de salud, y es que sin esperarlo, se ha unido a la lista de famosos que han dado positivo a Covid en los primeros días de 2022. El productor, que expuso que probablemente se contagió en la Ciudad de México, dijo sentirse bien. “Afortunadamente ya estaba vacunado y pues esto del ómicron está bastante contagioso y me tocó”, comentó en el programa radiofónico. En diciembre pasado, su hija Fernanda también resultó contagiada, sin embargo, logró superar el virus antes de las fiestas, por lo que descartó la posibilidad de que ella lo haya contagiado. “Mi hija Fernanda estuvo malita a mitad de diciembre, pero ya para el 24 estaba bien y a mí me dio ahora que regresaba a México, parece que me contagié llegando a la ciudad y empecé a penas este lunes, y pues ahora a guardar unos días”, agregó. En entrevista con El Universal, Castro confesó que le ha resultado difícil permanecer en reposo, sin embargo se dijo agradecido por el apoyo que le han brindado en las producciones en las que participa. “Soy muy inquieto, no me sé estar tranquilo, ando buscando a cada rato estar haciendo esto o lo otro, pero es un momento en el que debo estar en reposo y tengo un equipo maravilloso, Ernesto Hernández, mi productor asociado, se está haciendo cargo de todo”, contó.

