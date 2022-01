Quién es la mujer que convenció a Simon Cowell de olvidarse de su idea de nunca casarse

Se autoproclamaba un soltero de oro y no tenía reparo en declarar que el matrimonio no se cruzaba en sus planes, pero hay veces que el destino tiene sorpresas y así fue cómo Simon Cowell decidió comprometerse con la madre de su hijo, Lauren Silverman. Después de la terrible pérdida del cantante de Il Divo, Carlos Marín, parece que el empresario británico decidió refugiarse en su familia y pasó las fiestas en Barbados. La tierra en donde conoció a la madre de su hijo fue el escenario perfecto para pedirle matrimonio, una noticia que dio la vuelta al mundo. Se dice que nadie estaba más sorprendida con esta decisión que la misma Lauren, pues en más de una ocasión, Simon dejó claro que consideraba el matrimonio como algo aburrido y que no tenía intención alguna de llegar al altar. Pero todo apunta a que el verdadero amor y la situación que se ha vivido en los últimos años cambió la decisión del magnate que se prepara para unir su vida a la de Silverman.

La relación con Lauren comenzó en el 2013 y su hijo nacía un año después, a pesar de que tenían seis años de conocerse. Curiosamente, esta no es la primera vez en al que el empresario se ha comprometido, pero parece que podría ser la ocasión en la que sí llegue al altar, pues las ocasiones anteriores no se vieron cristalizadas. La pareja se conoció cuando ella todavía se encontraba casada con el millonario Andrew Silverman -se reportaba que él en ese entonces salía con Carmen Electra-, lo que acaparó todos los titulares en aquel momento. Las noticias del embarazo llegaron cuando ella todavía no finalizaba su divorcio, lo que fue motivo de toda una polémica en Reino Unido, pero con el paso de los años probaron que su relación era sólida y su compromiso ha sido solo una muestra más de esto.

En aquel entonces, Simon solía invitar a Lauren y su marido (padre del primer hijo de Silverman) a su conocido yate, en el que verano a verano suele recibir un grupo de amigos, entre los que suelen hacer aparición una o varias de sus exnovias. Al momento de que se dio a conocer el embarazo de la socialité de Nueva York, comenzaron a aparecer imágenes de un verano anterior en el que se les veía en actitud cariñosa. Simon fue nombrado en los papeles del divorcio de Lauren, apuntando a adulterio como motivo de la separación. El nombre de Silverman no era conocido previo a esta situación, pero rápidamente se puso en el ojo del huracán, a pesar de esto suele mantenerse alejada de los reflectores, sin presencia en las redes sociales. Eso sí, en sus apariciones con el empresario no duda en tener un despliegue amoroso que suele ser capturado en cámara.

Sobre la forma en la que sus vidas se unieron, Simon declaró en el Mail on Sunday en el 2015: “No estoy orgulloso de las circunstancias, no puedo mantener mi cabeza en alto sobre esto”, y al referirse al embarazo dijo, “Esto no fue algo planeado. Pero recuerdo haber ido al primer ultrasonido con Lauren…Algo simplemente sucedió. Me sentí increíblemente protector de los dos. Yo solo absolutamente lo quería. Simplemente no lo había sabido antes”.

La relación se ha fortalecido con los años

Con 44 años, Lauren se ha convertido en el gran apoyo de Simon, sobre todo tras el accidente que el empresario tuvo hace un tiempo, cuando tuvo que pasar por una larga recuperación. Fue en agosto del 2020, cuando el británico se accidentó en su bicicleta eléctrica en su casa de California, necesitando una cirugía de columna de más de seis horas, tras la que pasó por una fuerte rehabilitación. Según reportan los tabloides británicos, la pandemia los unió aún más y se encuentran pasando por el mejor momento dentro de su relación.

