La armera de Rust menciona a Alec Baldwin en su demanda

La investigación de lo sucedido en el set de la cinta Rust, en el que perdió la vida la cineasta Halyna Hutchins sigue en pie. A pesar de que no ha habido avances en los últimos meses, es bien sabido que las autoridades de Nuevo México siguen buscando claves para entender cómo es que sucedió este terrible accidente y tratar de esclarecer las responsabilidades dentro de la producción. Además de Alec Baldwin, quien era el protagonista de la cinta y se encontraba en la escena que terminó de esta terrible manera, el nombre de Hannah Gutierrez-Reed también ha estado en el ojo del huracán desde el primer momento, pues al haber sido la armera de la película, su responsabilidad eran las armas que se usarían. Y si a lo largo de estos meses, la joven de 24 años se ha manifestado a través de sus abogados, ahora es la demanda que ha interpuesto la que deja en evidencia su postura sobre lo sucedido.

Según se ha sabido a través de documentos de la Corte a los que ha tenido acceso el Dailymail, Hannah interpuso una demanda en el condado de Barnalillo, en Nuevo México. La demanda sería en contra de Seth Kenney y la compañía PDQ Arm y Prop LLC por, supuestamente, haber provisto la bala real como parte de la utilería. En las 24 páginas que entregó a la Corte, como parte de la narración de lo sucedido en el set, señaló que Alec Baldwin había ignorado la petición asistir a una sesión de ballesta una semana antes de la tragedia. Además de mencionar al actor, la joven también señala al asistente de director -quien también ha sido mencionado en el caso como la persona que habría entregado el arma a Baldwin- por no haber cumplido con el protocolo al no llamarla para inspeccionar el arma antes de entregarla.

Una vez más, se apunta a que la joven estaba realizando dos trabajos dentro de la producción y menciona un par de accidentes con balas de salva que se dieron antes del terrible momento en el que Halyna perdió la vida. Según Gutierrez-Reed cuando pretendió denunciar los incidentes, tuvo un fuerte altercado con Kenney, quien era el encargado de proveer las balas. En la demanda, un mensaje de texto que recibió después leía: “Los disparos accidentales son accidentes. Un error es cuando la armera da una pistola cargada con balas para que sea disparada con un caballo en el área. ¿Le vas a decir a la producción sobre esto? Aprendemos, seguimos adelante y no olvidamos, ella es tu jefa. No insistas con esto”. En el explícito mensaje que la joven respondió apuntó a que ella no era una soplona y que si a la persona a la que él se refería no le caía bien, se iría, pues no se quedaría en un lugar en el que era un problema.

Lo que sucedió el día de la tragedia

Según su testimonio, la siguiente mañana, encontró sobre su maleta una caja etiquetada como ‘balas de salva .45 LC’ y el sonido que hizo era consistente con que hacen ese tipo de municiones. “Para la pistola de Alec Baldwin, Hannah cargó 4 balas de salva con hoyos en ellas (sacadas) de la bolsa de su pantalón, y 5 balas de salva de la caja con hoyos en ellas e intentó cargar una 6° bala sin hoyo de la caja, pero no entraba en la cámara y pensó que podía necesitar ser limpiada”, se lee en la demanda, “Hannah recuerda haber agitado la sexta bala para asegurarse de que era una bala de salva”.

Apunta a que el actor tuvo el arma por dos horas y media, antes de que se diera el corte a comer, del que regresaron a la 1:30 pm, cuando volvió a limpiar la pistola e insertó otra carga de balas de salva después de agitarla para asegurarse de que no era real. Con esta última bala, Hannah apunta a que había 6 balas en el arma. Según apuntan sus representantes legales, Hannah está demandando pues el equipo del acusado anuncia que entrega balas de salva como utilería, algo en lo que ella confió sin pensar que podía haber una bala verdadera en el set.

