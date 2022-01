'La bebé no sé sintió bien', Sharon Fonseca cuenta cómo se encuentran tras haber dado positivo a Covid

En medio de la ola de contagios por Covid-19 que enfrenta el mundo en estos momentos, cada vez son más los famosos que han sido afectados por esta situación. En esta ocasión fueron Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca, quienes han revelado a través de sus redes sociales su diagnóstico. Por fortuna, ambos se encuentran estables y fuera de peligro, recuperándose de la enfermedad, la cual pudieron sortear de la manera más amable, pues en realidad presentaron síntomas leves y en el caso de la modelo fueron casi imperceptibles. Sin embargo, su pequeña Blu Jerusalema, de apenas un año, fue quien más sintió los estragos de esta enfermedad, según ha revelado la misma Sharon, pues presentó algunos síntomas fuertes de los cuales aún se recupera.

Así lo comunicó la venezolana a través de varios videos que compartió en sus historias de Instagram, donde con total sinceridad agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño y preocupación que mostraron, luego de que la pareja diera a conocer su diagnóstico, compartiendo también una actualización del estado de salud de toda su familia. “Ya era hora de que les contara cómo nos fue con el Covid. Como saben, a principio de año salimos positivos, así que estábamos perdidos por eso”, expresó Sharon con una sonrisa en el rostro y con una actitud muy positiva.

La modelo ahondó más en el tema, contando cómo fue que poco a poco que Gianluca y la pequeña Blu fueron los primeros en presentar síntomas y en dar positivo a Covid y lo que sucedió con ella. “Gian fue el primero y luego la niña, gracias a Dios a mí no me dio ningún síntoma así que pude cuidarlos a ambos (como que Dios sabía)”, expresó entre risas. "Fue una semana muy loca. Gian se sintió mal los primeros días y gracias a Dios se recuperó rápido y la bebé no se sintió bien por tres días y sigue aún con algunos síntomas, pero ya mucho mejor. Ya estamos de salida de esto", expresó aliviada, dejando en claro su agradecimiento por todo el cariño que han recibido a lo largo de estos días.

Fue así que Sharon Fonseca justificó su ausencia en redes sociales, dejando en claro que estuvo enfocada en su familia durante las últimas semanas, enviando sus buenos deseos para sus seguidores. “Así que por eso estaba super perdida de aquí y de mi teléfono, comenzando el año sin redes y comunicación, pero bueno, ya gracias a Dios todos bien, espero que ustedes también estén bien”, finalizó.

El excéntrico tratamiento de Gianluca

A través de sus redes sociales, Gianluca Vacchi compartió un video en el que mostró el procedimiento al que se sometió con la finalidad de aligerar sus síntomas por el Covid, un tratamiento que es conocido como ozonoterapia. “Hola chicos, Covid día 4. Estoy lavando y limpiando mi sangre”, expresó el empresario en su video, para después dejar hablar a la enfermera que lo ayudó con el procedimiento. “Hoy estamos haciendo ozono. Así que voy a suministrar 100 cc de ozono en su sangre y en dos horas voy a retirarlo”, explicó. “Al menos, seguramente, lo pasaré más rápido y mejor”, agregó Gianluca con la esperanza de que este tratamiento tenga grandes beneficios a su sistema inmune. Cabe destacar que este tratamiento representa solo una alternativa para los casos leves de Covid, y que hasta ahora no existe evidencia científica de que sea eficaz en todos los casos, por lo que se recomienda consultar a un médico antes de tomar una decisión.

