La exnuera de Joe Biden habla por primera vez de su polémico divorcio

Antes de llegar a la Casa Blanca, la familia Biden sufrió momentos por demás estrepitosos. El patriarca, Joe había sufrido ya la terrible pérdida de su primera esposa y su hija en un accidente automovilístico décadas atrás cuando la familia se vio golpeada por la irreparable pérdida de Beau. El primogénito del ahora mandatario de Estados Unidos, un condecorado militar, perdía la vida ante un agresivo cáncer de cerebro. Las cosas parecían no poder empeorar cuando Hunter Biden, el segundo hijo del político, daba a conocer su divorcio y posteriormente, que había comenzado una relación con la viuda de su hermano. Por supuesto, ante esta situación, la polémica no faltó, pero Kathleen Buhle -la exesposa de Hunter- mantenía un estoico silencio que la ha acompañado hasta estos días. Pero ha llegado el momento de conocer cómo vivió estos momentos, pues Kathleen ha compartido su experiencia a través del libro If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction and Healing (Si rompemos: Una memoria de matrimonio, adicción y sanación).

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las duras acusaciones de la exesposa de Hunter Biden tras darse a conocer su relación con su cuñada

La viuda de Beau Biden, hijo del exvicepresidente de EU, comienza una relación con su cuñado

El fin del matrimonio de Hunter y Kathleen llegó oficialmente en el 2017, después de 24 años de casados y tres hijas juntos (aunque se habla de una ruptura desde el 2015). La separación no se daba de forma armoniosa, pues los documentos de la Corte apuntaban a que Kathleen acusaba a Hunter de gastar los fondos comunes de la pareja en “drogas, alcohol, prostitutas, clubs de strippers y regalos para mujeres”. La información se daba poco tiempo después de que se diera a conocer que Hunter había comenzado una relación con Hallie, viuda de su hermano Beau y madre de sus dos sobrinos.

“Cuando mi matrimonio se acabó, sentí que había perdido el sentido de quién era. Cualquiera que ha visto a la adicción arruinar una relación o que ha pasado por una infidelidad y divorcio, puede decirte lo devastador que se siente. Pero de lo que también me di cuenta a lo largo de esas destrozadoras experiencias es que necesitaba encontrar una forma de valerme por mí misma”, se lee en el fragmento del libro que ha publicado People previo a su estreno, “Escribir ese libro ha sido increíblemente sanador para mí y mi esperanza es que sea significativo para quienes han pasado por una adicción o un divorcio, y especialmente para las mujeres que han sentido que su identidad completa está atada a la de su esposo. Al final, el divorcio me permitió encontrar mi propia fuerza”.

VER GALERÍA

El hijo de Joe Biden habla de la relación que tuvo con la viuda de su hermano

Hunter y su propio libro

Este libro llega después de que Hunter contara en primera persona sus problemas y los momentos más difíciles que vivió durante su adicción en el libro Beautiful Things que se publicó el año pasado. Al promocionar estas memorias, Hunter habló abiertamente de lo que sucedió tras su matrimonio, específicamente, su relación con Hallie: “Pienso que la gente estaba muy confundida con ello. Y lo entiendo. En verdad lo entiendo. Para mí, no es algo que sea difícil de explicar. Porque vino de una abrumadora pena que los dos compartíamos. Y estábamos juntos, e intentando hacer lo correcto. Y la pena se convirtió en esperanza de un amor que tal vez podría reemplazar lo que habíamos perdido”, dijo a CBS.

En el libro, sobre este capítulo de su vida, narró cómo le pidió su apoyo al ahora mandatario: “’Papá’ le dije, ‘si la gente se entera, pero piensan que tú no apruebas esto, hace que parezca que está mal. Los niños deben saber que no tiene nada de malo y la persona que les puede decir esto eres tú’”, escribió. “Estaba desesperadamente tratando de aferrarme a una parte de mi hermano y pienso que Hallie estaba haciendo lo mismo. Si no nos entregábamos por completo, nos preocupaba que la relación fuera percibida como una aventura pasajera. Así que intentamos hacer funcionar algo que, a la distancia, nunca estuvo destinado a ser”, compartió.

VER GALERÍA