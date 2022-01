Devastado, John Stamos se niega a aceptar la partida de Bob Saget

Sin duda alguna, Full House no solo marcó a toda una generación de televidentes, sino también a todo su elenco, quienes lograron crear un lazo tan fuerte, que incluso 35 años después los mantiene unidos. Algo que quedó demostrado tras el reciente fallecimiento de Bob Saget, el entrañable patriarca de la serie, pues todos los protagonistas de la historia se mostraron desolados ante la partida de Bob, a quien le dedicaron merecidos homenajes en sus redes sociales, destacando las virtudes personales y artísticas del actor, y lamentando su ausencia física. Sin embargo, uno de los más afectados por esta irreparable pérdida ha sido John Stamos, quien además de haber compartido créditos con Saget en Full Hose, también era uno de sus más grandes y cercanos amigos, por lo que la noticia de su muerte lo ha dejado con el corazón roto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo ha revelado el mismo Stamos en su perfil de Instagram, donde ha compartido un nuevo mensaje en el que ha dejado salir su lado más sensible, escribiendo unas desgarradoras palabras para Bob, con las que ha dejado en claro que hasta el momento no ha logrado asimilar que su amigo ya no esté en este mundo. “No estoy listo para aceptar que se ha ido, no voy a despedirme todavía. Me lo voy a imaginar por ahí, todavía en la carretera, haciendo lo que ama con todo su corazón y humor. ¡Está parado en el escenario, dándolo todo! Otro set de dos horas frente a un par de cientos de las personas más afortunadas del planeta. Se ríen tanto que lloran”, expresó el guapo actor, haciendo referencia al último mensaje que Bob compartió en su perfil de Instagram antes de morir, en el cual hablaba de lo mucho que había disfrutado haber dado ese último show, el cual se convertiría en el último que daría en toda su vida.

Stamos continuó con sus palabras, imaginándose lo que Bobby, como solía decirle de cariño, estaría haciendo en estos momentos, insistiendo en que por ahora no se encuentra listo para decirle adiós a su entrañable amigo, a quien conoció hace 35 años gracias a Full House. “De camino al hotel, llama a su hermosa y amada esposa, Kelly. Dice que se siente de nuevo de 26, ¡vivo! Luego le pide que arregle una foto que quiere publicar. Ella le dice que no necesita arreglos y le dice lo guapo que es. Él le dice que la ama con todo su corazón. Y cuando llega al hotel a descansar la cabeza en la almohada, extraña a sus hijas, a su familia, a sus amigos. Dios, nos ama mucho a todos. Y se va a dormir soñando con cuando nos volvamos a encontrar - y está sonriendo-. Sé en mi corazón que está sonriendo, aún escuchando la risa de unas horas antes. No estoy listo para decir adiós todavía. Quizás mañana. Quizás”, finalizó.

VER GALERÍA

Cabe destacar, que John Stamos se ha mantenido cercano a la familia de Bob Saget, pues incluso fue visto a su llegada a la casa del fallecido artista en Los Ángeles, donde se llevó a cabo el funeral, sumamente afectado, pero mostrando su apoyo a la esposa de Saget, Kelly Rizzo, con quien se le vio fundido en un abrazo a su llegada al lugar, consolándose mutuamente.

Lo que se sabe de la muerte de Bob Saget

De acuerdo con TMZ, Bob fue encontrado inconsciente en una habitación del hotel Ritz-Carlton de Orlando por empleados del lugar, por lo que procedieron a dar aviso a las autoridades, quienes finalmente confirmaron el fallecimiento del entrañable comediante. “Hoy por la mañana, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando, por un hombre que no respondía en una habitación. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en lugar. Los detectives no encontraron signos de uso de drogas o de acción delicticva”, informó la oficina del sheriff del condado de Orange, señalando que será la oficina del forense quien determinará la causa de la muerte del intérprete y que los resultados finales de las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento del artista pueden tardar de 10 a 12 semanas.

VER GALERÍA