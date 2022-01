Itatí Cantoral responde a los rumores de romance

Desde que Itatí Cantoral anunció su separación de Carlos Alberto Cruz en 2018, la actriz ha mantenido bajo estricta reserva los asuntos relacionados con su vida sentimental, un aspecto de mucho interés para todos sus seguidores. Por tal motivo, en más de una ocasión los rumores sobre supuestos galanes han perseguido a la intérprete, quien una vez más ha hecho frente a esta situación, luego de que en días pasados salieran a la luz unas fotografías de paparazzi en las que se deja ver muy cercana del actor Sergio Bonilla, con quien comparte créditos en la obra de teatro Sola en la Oscuridad. Por primera vez, la estrella rompió el silencio en torno a estas imágenes, las cuales fueron tomadas mientras ambos se encontraban en un restaurante de la Ciudad de México.

De lo más atenta, Itatí se tomó unos minutos para conversar con la prensa y responder muy a su manera a uno de los reporteros, quien directamente hizo mención del aparente beso que ella le da a Sergio y que asegura se percibe en las imágenes difundidas. “En los tacos, sí, en los tacos (estábamos). No, no te hagas con el beso. El beso así no, no te hagas con el beso. El beso todavía no…”, dijo de lo más simpática y entre risas, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol. Ante la circunstancia y los cuestionamientos, la también protagonista de telenovelas fijó su postura, afirmando que seguirá siendo tan reservada como hasta ahora. “Fíjate que soy una mamá que tengo tres hijos, no me gusta hablar de mi vida privada en lo absoluto…”, señalo, durante el encuentro.

Eso sí, Itatí fue breve al opinar sobre Sergio Bonilla, quien al igual que ella se encuentra soltero, un aspecto que fue destacado por los reporteros que no perdieron de vista el rastro de la actriz, quien se mantiene muy enfocada y motivada en sus proyectos profesionales. “Es un compañero maravilloso, por supuesto que está guapísimo. Pues sí, imagínate (solteros los dos) …”, dijo sin ahondar en más detalles, aunque haciendo énfasis en otro punto, tras preguntarle si tiene admiración por el actor. “Claro que hay admiración, cómo no, por él y por sus padres, por su puesto que sí hay admiración…”, agregó.

Recordemos que en septiembre de 2021, Itatí se colocó en el centro de la atención, pues por esos días se rumoraba que podría haber estado ilusionada con un galán. Sin embargo, todo eso no fue mera especulación, por lo que tan atenta como suele ser despejó las dudas de lo que se decía. “No, no tengo galán…”, dijo en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano, revelando que su única prioridad era el trabajo. “No tengo tiempo (de tener novio). No, no tengo pretendientes, no sé qué pretendan. No tengo tiempo. Gracias a Dios voy a hacer otra serie para Netflix, acabo de estrenar una serie en Netflix y estoy grabando ahoritita y tengo que ensayar… No hay manera de hacer esperar a todo el elenco…” , afirmó.

¿Qué dijo Sergio Bonilla al respecto?

Del mismo modo, la prensa no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a Sergio Bonilla sobre las fotografías en las que aparece con Itatí, echando por tierra los rumores que surgieron a partir de entonces. Por supuesto, puso en alto la convivencia que mantiene con la intérprete. “No sé de esas fotos pero qué te puedo decir, tenemos una muy buena amistad, nos llevamos muy bien y nada más. Ambos somos solteros, sí, pero nos llevamos muy bien, tenemos una bonita amistad y hay buena química dentro y fuera del escenario. La pasamos bien, pues hacemos en general bastante buen equipo…”, dijo.

