¡Todo un cantante! Grettell Valdez presume el talento de su hijo Santino

El tiempo se pasa en un abrir y cerrar de ojos; Grettell Valdez y Pato Borghetti seguramente estarán de acuerdo con ello. Y es que su hijo Santino, a quien no hace mucho veíamos como un tierno niño pequeño, es ahora todo un apuesto adolescente. Este jovencito, que en julio del año pasado celebró su cumpleaños número 13, ha demostrado ser el vivo reflejo de sus padres y no sólo por el atractivo físico y carisma, sino también por el talento. Desde hace tiempo ha mostrado su interés y aptitudes para la actuación, campo en el que han destacado sus papás, incluso hizo casting para participar en Luis Migue, la serie. Pero además de ser un prometedor actor en formación, Santino ha dejado ver que tiene todo para seguir los pasos de su padre como cantante. Fue la actriz quien, como toda mamá orgullosa, compartió en sus redes sociales el especial número musical protagonizado por su hijo. Sentado frente al piano, el jovencito interpretó su versión de Imagine, uno de los éxitos de John Lennon, y seguro dejó más de uno boquiabierto con su naturalidad como artista. "Muero de amor de verte crecer con mucho amor, seguridad y sin miedo de vivir la vida, soy tu fan número 1, ¿quién se apunta club? Te amo @santinoborghetti", escribió Grettell. "Lo amo y ahora está en cambio de voz, van a ver lo que canta este hijo hermoso que Dios me dio", agregó en su publicación. Famosos como Claudia Álvarez, Ludwika Paleta y África Zavala reaccionaron a este post, elogiando las cualidades de Santino como intérprete; haz click abajo para verlo.

