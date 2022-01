'Siempre en nuestras sonrisas...', Demian Bichir al recordar a su esposa Stefanie Sherk

A pesar de que Demian Bichir se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos de los reflectores y al margen de su carrera actoral, sobre todo después del sensible fallecimiento de su esposa, la productora Stefanie Sherk, lo cierto es que cuando se trata de fechas especiales o momentos importantes, el nominado al Oscar suele hacer una excepción y abre su corazón para hablar de lo que sucede al interior de su vida privada o de sus sentimientos más profundos. Tal y como sucedió el pasado 10 de enero, un día que se ha vuelto de mucha nostalgia para el intérprete, pues es en este día cuando su mujer celebraría su cumpleaños, por lo que Demian no ha dudado en honrar su memoria con una publicación por demás especial.

A través de su perfil de Instagram, el actor compartió una linda imagen de Stefanie, en la que se puede ver a la productora posando desde un yate, llevando un look deportivo con gafas oscuras, luciendo muy guapa. Al pie de la fotografía, el intérprete escribió unas sentidas palabras a manera de homenaje, dejando en claro que por siempre llevará en su corazón a su amada Stefanie. "Siempre en nuestras sonrisas, en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Stefanie Sherk 1976-2019", compartió conmovido.

Como era de esperarse, su publicación ha generado una ola de mensajes de solidaridad de parte de sus seguidores, quienes a través de redes sociales le han mostrado su apoyo desde el momento en el que Demian Bichir confirmó la triste noticia del fallecimiento de quien fuera su esposa por más de ocho años. Entre las reacciones de sus seguidores, han llamado la atención las de algunos amigos famosos como Ana de la Reguera o la del hermano de Demian, Bruno Bichir, quien se hizo presente en la publicación con un emoji de corazón.

Las reflexiones de Demian sobre las pérdidas

Tras este duro golpe en su vida, Demian se ha permitido reflexionar sobre la fugacidad de la vida y lo inesperado de la muerte, sentimientos que el actor ha logrado procesar a través del tiempo y con su trabajo, pues gracias a la perspectiva que le dan sus personajes sobre ciertas situaciones, es que él ha llegado a entender incluso hasta su duelo. Así lo reveló durante una entrevista con The Associated Press, en la que habló de su película Land, la cual gira en torno a la relación de dos personas que se conocen justo en el momento en el que se recuperan de una pérdida personal muy importante. “Todos sufrimos alguna pérdida irreparable. Sí o sí, en algún momento de nuestras vidas, eso es algo que va a ocurrir, querámoslo o no. Es un hecho. Ya sea que pase temprano o tarde en la vida, nunca estamos preparados”, dijo en febrero del año pasado.

En esa misma charla, Bichir abrió su corazón para hacer referencia al profundo dolor que se experimenta cuando se pierde a un ser querido: “Celebramos y nos preparamos para un nacimiento, pero no estamos listos para pasar por una pérdida”, explicó. El actor destacó que es justo cuando alguien cercano pasa por una experiencia como ésta que la empatía debe despertarse en el otro: “Pasamos distintas penas y sufrimientos a lo largo de nuestras vidas y seguimos adelante. Y entonces comprendemos que dependemos unos de otros… Ésta es nuestra gran oportunidad de mostrar solidaridad y de mostrar empatía”, dijo.

