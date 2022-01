La esposa de Bob Saget se confiesa ‘completamente destrozada’

El inesperado fallecimiento de Bob Saget ha sacudido a Hollywood. Como pocas veces ha sucedido en esta industria, decenas de famosos se han pronunciado como amigos cercanos del protagonista de Full House, compartiendo su dolor ante la pérdida. Mientras los homenajes han llegado por parte de todo tipo de personalidades, se han publicado imágenes de sus amigos más cercanos dándose cita en su hogar para dar sus condolencias en persona a Kelly Rizzo, su viuda. Después de que la familia lanzara un comunicado, al parecer, en nombre de su esposa y sus tres hijas, se vio llegar al hogar a John Stamos -quien se ha mostrado completamente destruido ante lo sucedido-, Jodie Sweetin, Candance Cameron Bure y el músico John Mayer. Stamos -a quien Saget describía como su hermano- ha sido también el encargado de dar a conocer un comunicado a nombre de todo el elenco de Full House, y quien ha revelado cómo fueron los últimos momentos en la vida de su amigo. Ante esta situación, Kelly, viuda del actor, ha emitido un breve comunicado.

El mensaje de la familia de Bob Saget

“Bob era absolutamente mi todo. Estoy completamente destruida y en incredulidad. Estoy tan profundamente conmovida por el desbordante amor y los tributos de sus amigos, familia, fans y compañeros. Cuando el momento sea correcto y cuando estas noticias no estén tan frescas, espero compartir más de Bob con el mundo. Compartir lo mucho que significó para mí, para todos los que lo rodearon, y lo mucho que todos sus fans y amigos significaron para él también. Gracias por respetar mi privacidad en estos momentos”, se lee en el comunicado publicado por People.

Según han dado a conocer distintos medios locales, Kelly habló con su marido solo unas horas antes de su fallecimiento, lo que ha sido confirmado por Stamos. En un sentidísimo mensaje, en el que no se dice listo para aceptar el fallecimiento, reveló: “En su camino al hotel, llamó a su hermosa y amorosa esposa, Kelly. Le dijo que se sentía como si tuviera 26 otra vez, ¡vivo! Después le pidió que le ayudara a arreglar una foto que quería publicar. Ella le dijo que no necesitaba arreglo y le dijo lo guapo que era. (Él) le dijo que la amaba con cada pedazo de su corazón”. El desenlace es uno sabido, horas después, personal del hotel llamaría a las autoridades pues el actor fue encontrado sin vida en su recámara.

La investigación sobre la causa de la muerte

Hasta el momento, no se sabe qué pudo haber pasado con Bob Saget, pero se habla extraoficialmente de la posibilidad de un ataque cardiaco o un derrame cerebral, pues no se ha encontrado otra explicación a lo sucedido hasta el momento. El actor de 65 años también había revelado recientemente en una entrevista que se había enfrentado al Covid-19 hace algunas semanas. A pesar de esta información, todo son especulaciones y las autoridades se encuentran investigando qué pudo haber sucedido, tomando de entre 10 y 12 semanas para que la oficina del Orange County’s Medical Examiner pueda emitir un veredicto.

La tarde del domingo, el 911 recibió una llamada por parte del personal del Ritz Carlton en Orlando, donde Bob Saget se encontraba después de haber realizado una presentación una noche anterior. Según el Dailymail, en ella se oía al personal decir: “Tenemos un huésped que no responde en una habitación. Mi oficial me dice que no hay pulso. No responde, no hay respiración y no hay pulso”. Se declararía su muerte a las 4:18 pm, solamente 11 minutos después de que se diera esa llamada.

