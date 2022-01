¿Qué dice Lucero del supuesto novio de Lucerito Mijares?

Gracias a su talento vocal, Lucero Mijares sigue sumando más fanáticos con el paso de los días, muy pendientes de cada una de las interpretaciones que suele protagonizar de la mano de sus padres. Sin embargo, los asuntos relacionados con su vida personal también han despertado interés entre los seguidores, como ha ocurrido recientemente, luego de comenzaran a circular rumores de que supuestamente la jovencita se encuentra disfrutando de un romance con el influencer de nombre Emiliano Gatica, quien es mejor conocido por el contenido que crea para la plataforma Tik Tok. Ante estas versiones, Lucero fue cuestionada por la prensa, poniendo punto final a la incertidumbre y revelando de una vez por todas si es verdad que su hija ya tiene novio.

Con la amabilidad que la caracteriza, Lucero explicó cuál es la verdadera relación que existe entre su hija Lucerito y Emiliano, a quienes se les ha visto juntos en varias ocasiones, incluso muy divertidos en redes sociales, dando muestra de la buena química que existe entre ellos. “¡Ay no! No tiene novio. No es su novio, es su amigo, es su amigo…”, dijo la intérprete de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Despierta América. De esta manera, la estrella deja claro que la Beba, como la llaman de cariño, no tiene en este momento ningún prospecto, pues como ha dejado ver, en estos instantes prefiere enfocarse en sus estudios y en la música, un talento que ha heredado de sus padres.

Pero más allá de que sus hijos no tengan pareja, tanto Lucero como Mijares parecen estar conscientes de cualquier día los jóvenes podrían darles una sorpresa, por lo que están preparados para eso. Al mismo tiempo, y ante la pregunta de los reporteros, admitió que han platicado con ellos sobre la importancia de mantener relaciones sanas. “Creo que ya se puede ser suegros en la vida…”, comentó simpática. “Sí, (cómo mantener relaciones sanas) eso ya lo tienen bajo control…”, explicó la cantante, orgullosa de los fuertes lazos de comunicación con su familia, siempre preservando la unión y la armonía, algo de lo que ha conversado en ocasiones anteriores.

¿Lucero y Mijares son celosos con sus hijos?

A propósito de este tema, Lucero tampoco pudo escapar de que le preguntaran si ella y Mijares son celosos con sus hijos, algo que respondió de manera directa. “Cero celosa y (Mijares) tampoco. Tranquilos hasta eso…”, señaló antes de despedirse. Estas declaraciones coinciden con lo que la también actriz dijo a principios de enero de 2020, cuando durante una entrevista para el programa televisivo Venga la Alegría, expresó su enorme deseo por ver a sus hijos bien realizados en el terreno sentimental. “El día que ella tenga un novio o José Manuel tenga una novia, que nos presenten y que nos digan, oigan ‘¡estoy enamorado o enamorada!’, para mí va a ser una chulada”, dijo.

Por ahora, Lucero se mantiene enfocada en sus proyectos y en permanecer cercana a los suyos, tras haber disfrutado de una celebración de Año Nuevo en Acapulco en la que Lucerito fue la gran protagonista, compartiendo escenario con sus padres una vez más. “Ella nos lo propuso, ella lo pidió y lo hizo de una manera profesional. Se puso de acuerdo con los coristas que ya llevan muchos años, se aprendió las armonías y todo increíble. Y por supuesto que le dijimos que sí con mucho gusto, y ya de ahí se animó a cantar dos temas con nosotros”, contó en entrevista para TVyNovelas, feliz del desenvolvimiento y seguridad que ha conseguido su hija al interpretar.

