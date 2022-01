Las palabras de Sofía Reyes que han cobrado relevancia tras la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman

En medio de la emoción que ha generado la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman, la cual se llevó a cabo el pasado 8 de enero en Buenos Aires, Argentina, se ha viralizado un video en el que se pude ver a la cantante Sofía Reyes, quien mantuvo una relación de cuatro años con Ricky en el pasado, refiriéndose al compromiso del cantante y hablando con total sinceridad y cariño sobre lo que deseaba para él y su ahora esposa para el futuro. Se trata de un fragmento de una entrevista que Sofía ofreció al influencer Lizardo Ponce en 2020, y que debido a los hechos recientes ha vuelto a cobrar relevancia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ha sido a través de TikTok donde el video se ha viralizado durante las últimas horas, pues en él se puede escuchar a la cantante mexicana hablar con total honestidad del compromiso de su ex, dejando en claro el gran cariño que tiene por ambos y mostrándose de lo más feliz por la etapa de vida que han comenzado. “Me siento muy feliz por él y por Stef, y por toda la familia”, dijo Reyes en aquel entonces. “Yo sabía. Es algo muy interesante, pero desde que empezaron a salir, sabía que ellos dos se iban a casar y yo se lo dije a Ricky”, agregó con una sonrisa en el rostro, dejando en claro que su relación con el cantante sigue siendo cordial a pesar de su separación.

La intérprete de Llegaste tú ahondó más en el tema y de forma muy relajada se dijo contenta por el compromiso de su ex, dándose la oportunidad de hacer una pequeña broma. “Siento que los dos se hacen muy bien y me da muchísimo gusto. Creo que físicamente son iguales, lo que me parece una locura”, añadió entre risas. “(Su compromiso) fue algo que me dio mucho gusto y ya lo veía venir y no fue una sorpresa, y pues nada, muy feliz”, aseguró la guapa cantante.

VER GALERÍA

¿Cómo es su relación con su ex?

Ricky Montaner y Sofía Reyes tuvieron una relación de más de cuatro años, la cual terminó a mediados de 2019 en medio de rumores de una supuesta boda. Pese a esto, la cantante sigue teniendo un cariño muy especial por su ex, a quien ahora considera su amigo, algo de lo que habló en agosto del año pasado en una entrevista. “Él es un amigo para toda la vida, va a ser alguien muy, muy importante, él y la familia entera. Los quiero muchísimo y admiro muchísimo también como persona y como artista”, expresó Reyes durante una charla que sostuvo con CNN. “Fue una etapa muy bonita de mi vida, donde crecí y compartimos muchas cosas bien, bien, padres, así que siempre le voy a tener mucha gratitud a Ricky”, agregó.

Por otro lado, la cantante también se refirió a su experiencia con la familia Montaner, a quienes también les guarda un gran cariño. “Son lo máximo. Es gente que yo cuando los conocí yo decía yo no sé nada, pero quiero que ellos estén en mi vida. Irradian mucho amor, como muy bonita vibra, muy bonita energía y la familia entera es así. Sí, son lo máximo los Montaner”, finalizó.

VER GALERÍA