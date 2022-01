Montaner y su esposa, protagonistas en los momentos más especiales en la boda de Ricky

El sábado 8 de enero, se escribió un importante capítulo en la historia de los Montaner: la boda de Ricky y Stefi Roitman. El joven cantante se unió en matrimonio con la intérprete argentina en una inolvidable ceremonia celebrada en el país natal de la novia, en la que Evaluna, Camilo y Mau Montaner fueron algunos de los flamantes padrinos. Este enlace fue especialmente significativo para Ricardo Montaner y su esposa Marlene Salomé, ya que Ricky era el último de sus hijos que faltaba por casarse. "Con él se cierra esta etapa, ya no hay más bodas que montar, ya cada uno tiene su propio camino, su propio núcleo y en mí la tranquilidad absoluta de que todos están con quienes Dios decidió", reflexionaba la productora justo antes del festejo de su primogénito. Por su parte, el patriarca de los Montaner no dejó de compartir vistazos de la boda en sus redes sociales, incluidos alguos emocionantes momentos en los que él y su mujer fueron partícipes. Y es que, dada la ocasión tan especial, Ricardo no dudó en subirse al escenario y regalarle a su hijo y su nuera uno de sus conciertos más emotivos. En otro momento de este inolvodable festejo, el feliz novio se se adueñó de la pista de baile para una protagonizar junto a su mamá una pieza muy conmovedora. Haz click abajo para ver estos entrañables momentos.

Loading the player...