¡Sorpresa! Los integrantes de la serie Rebelde confirman que habrá segunda temporada

A tan solo unos días del estreno de la nueva versión de Rebelde, las sorpresas siguen a la orden del día, pues ahora los fanáticos han recibido la noticia de que esta popular historia, transmitida a través de la plataforma Netflix, contará con una nueva temporada. El anuncio fue confirmado por el elenco juvenil de la serie: Franco Masini, Selene, Alejandro Puente, Giovanna Grigio, Jerónimo Cantillo, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori y Andrea Chaparro, como parte de una charla con los seguidores, espacio en el que además compartieron algunos detalles de su experiencia trabajando en esta producción, la cual está inspirada en la telenovela del año 2004, a cargo de Pedro Damián.

“¡Vamos a tener segunda temporada!”, dijo el actor Franco Masini frente al público reunido durante el evento presentado este 9 de enero, palabras que fueron precedidas por aplausos y gritos de emoción por cada uno de los integrantes del elenco, quienes viven con ilusión este instante de sus carreras profesionales. Por si fuera poco, Andrea Chaparro, hija de Omar Chaparro, tomó la palabra para dar otra sorpresa. “Tal vez les vamos a spoilear a alguien que va a ser parte de nuestra gran familia en la siguiente temporada, aquí está Saak”, dijo la actriz para presentar al cantante mexicano, que será parte de las promesas juveniles en este proyecto que ha generado muchas expectativas.

Algunos actores, como fue el caso de Sergio Mayer Mori, se conectaron a la charla para participar de manera virtual, respondiendo algunas de las preguntas del público en el foro, entre ellas qué sentía Esteban, su personaje, haberse enterado que es un Colucci, a lo que respondió muy enfocado en su papel. “Es horrible al principio, el pensar que tu papá que te amó y te crio y que te dijo que te ama todos los días de tu vida no es tu papá. No sé, es raro. Yo creo que es un sentimiento ahí cruzado…”, contó. Cabe destacar que en otro momento, los Rebelde recibieron en el foro la visita de la actriz Estefanía Villareal, quien en la versión de 2004 interpretó a Celina Ferrer, uno de los personajes más queridos de la trama.

Otro de los momentos más significativos de este encuentro fue la presentación en portugués del clásico Sálvame, esta vez interpretado por la cantante Gigi Grigio. Por supuesto, antes de finalizar la convivencia, los chicos tomaron los micrófonos para cerrar su presentación de la mejor manera, uniendo sus voces para cantar el tema Rebelde, número musical que les mereció el rotundo aplauso de los seguidores. Y claro, cada uno aprovechó el espacio para repartir autógrafos, dando muestra de la cercanía que buscan mantener con los fanáticos, ansiosos por conocer más de lo que se espera para la siguiente entrega.

¿Qué han dicho los ex RBD de esta nueva producción?

A lo largo de estas semanas, algunos de los ex integrantes de RBD han opinado sobre esta nueva versión, enviando los mejores deseos a las jóvenes estrellas que buscan consolidar el éxito a través de este proyecto que generó grandes expectativas desde el inicio. “Me gustó la música, me gustó la canción, cómo la cambiaron, cómo cantaron las voces. Me dio nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi ADN…”, dijo la cantante sobre el tema principal de la serie. “Finalmente Rebelde era un remake de Erreway, que fue la primera serie de Rebelde, entonces creo que siempre es válido y es bueno y van para otra generación…”, contó. Del mismo modo, Poncho Herrera se pronunció al respecto, enviando los mejores deseos a la nueva generación: “Éxito!”, dijo en días pasados.

