Shakira se confiesa orgullosa de la clase de seres humanos en la que se están convirtiendo sus hijos

¿Qué mejor manera de comenzar el año que con una escapada a un lugar mágico? Esto lo sabe muy bien Shakira, quien con un nuevo álbum en puerta ha decidido regalarles a sus hijos Milan y Sasha una parada que en sus propias palabras, ya les debía. Es así como la colombiana y su familia hicieron maletas para visitar Walt Disney World Resort durante La Celebración Más Mágica del Mundo y divertirse, literalmente como unos niños. Como pocas veces se le ve, durante esta visita, la cantante dio una entrevista en la que ha dejado ver su lado más familiar y carismático, no solamente contando la emoción que sus hijos tenían por esta, visita, sino la de ella misma, lista para comer palomitas y divertirse entre los juegos. “¡Recuerdos inolvidables! ¡No hay nada como la fantasía!”, escribía la compositora junto a algunas imágenes de esta visita en su cuenta de Instagram. Pero, en definitiva, el momento más emocionante fue cuando durante su entrevista le preguntaron de qué estaba más orgullosa en la vida, a lo que sincera respondió: “Estoy orgullosa de la clase de seres humanos en la que se están convirtiendo mis niños". Y es que los pequeños cada vez crecen más y se vuelven los protagonistas de algunas apariciones de sus padres, que si bien antes eran más discretos cuando de ellos se trataba, en los últimos meses han ido abriendo un poco la puerta para conocer cómo vive su familia. Pero al ver las imágenes de este viaje, ¿en dónde se ha quedado Piqué? En casa, pues el FC Barcelona está en plena etapa de semifinales por lo que el calendario no permitió que pudiera acompañarlos en esta ocasión. Haz click en el video para escuchar cuál es el Disney style icon de Shakira y qué juego no podía esperar por visitar.

Loading the player...