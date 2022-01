Raúl Araiza no ha regresado a Hoy porque dio positivo a Covid-19

El año no ha arrancado de la mejor manera para Raúl Araiza. Y es que el presentador del programa Hoy, que este 10 de enero presentó una renovación de imagen y contenidos, tuvo que ausentarse del matutino debido a que dio positivo a Covid-19. Así lo revelaron sus compañeros del matutino, quienes lamentaron que el también actor de 56 años no pudiera arrancar junto a ellos esta nueva etapa del programa, deseándole una pronta recuperación a su colega, pues además destacaron que de todos los presentadores de Hoy, había sido el único que no había dado positivo a lo largo del tiempo que ha durado la pandemia. Y aunque Araiza no pudo estar de forma presencial en el foro, sí se hizo presente a través de un enlace en vivo que realizó desde su casa con sus compañeros del show, en donde habló sobre su estado de salud y de cómo se encuentra.

De muy buen ánimo y haciendo gala de su buen humor, ‘El Negro’ Araiza compartió con sus compañeros algunos detalles de su estado de salud, así como de la situación por la que atraviesa actualmente, recomendando a su público no bajar la guardia y acudir a su médico cuanto antes debido a que la nueva variante del coronavirus, denominada por los expertos como ómicron, puede hacer que se confundan los síntomas con una simple gripe. “Dentro el humor que uno podría ponerle, sí hay que tener mucho cuidado, como me ha dicho mi infectólogo que ahora (los síntomas) son más sutiles”, expresó el conductor de programas como Miembros al aire.

Por otro lado, Raúl explicó a sus compañeros cómo fue que comenzó a sospechar que era portador del coronavirus, a pesar de que hasta ahora no ha presentado síntomas evidentes. “Yo tuve escalofríos, ya ven que se les da por congelarnos y matarnos de frío en el foro 16, dije, hace frío, y de ahí a echar relajo todos los otros días, pero el sábado, lo que tenía que hacer responsablemente es hacerme una prueba”, comentó Araiza, quien detalló que el primer resultado positivo lo obtuvo un test casero, por lo que decidió hacerse una prueba de laboratorio, la cual finalmente le confirmó sus sospechas.

El presentador finalmente aseguró que hasta el momento no ha sentido ningún síntoma y que se encuentra con muy buen ánimo, por lo que ahora solo le queda esperar a que su prueba salga negativa para poder reincorporarse a sus actividades normales, pidiendo a su público vacunarse y no bajar la guardia. “Esto es el otro lado de la moneda… Estar vacunado y que te dé, a no estar vacunados y te pude costar la vida”, expresó Araiza. “Hay que cuidarnos muchísimo, porque que te dé no es un delito, pero sí es responsabilidad de uno a partir a partir de saber que eres positivo, pues aislarte completamente y cuidar a las personas”, finalizó.

La hija de Raúl también ha dado positivo a Covid-19

Por otro lado, Camila Araiza, hija mayor de Raúl, confirmó en sus redes sociales que también ella había dado positivo a coronavirus, por lo que por ahora se encuentra aislada a la espera de que su próxima prueba salga negativa. “Han sido días difíciles de mucha introspección, de soltar casi todo de un jalón. Cierre de año, más taller y broche de oro, me dio el bichito”, expresó la jovencita en sus historias de Instagram, confirmando así su diagnóstico. “Siento mi cuerpo muertito pero poco a poco reviviendo. Me está costando la vida regresar a las redes y a la vida social. A veces, se me olvida lo abrumador que puede ser. Me inspiran estas experiencias a poder compartir aún más de la mía con todos ustedes, recordando que la vida es dual, ni mucho aquí, ni mucho allá. Es lo que es”, finalizó.

