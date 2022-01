Maky sobre la nieta de Juan Soler: 'Prontito la conoceré'

Tras compartir su vida durante 17 años, Maky y Juan Soler decidieron tomar caminos separados, una decisión que, si bien no fue fácil para ninguno de ellos, fue tomada en conjunto en el mejor de los términos. Los actores han sido claros al señalar que más allá de su pasado como pareja, siguen manteniendo una relación cordial y respetuosa, incluso de amistad, además de que están conscientes de que siempre estarán unidos por el gran amor hacia sus hijas en común. Mientras el galán de telenovelas se encuentra ilusionado con su actual noviazgo, la guapa conductora está disfrutando su soltería y trabajando en sus proyectos. De lo más sincera, Maky ha hablado sobre el momento que vive su ex, y no sólo en el terreno amoroso, sino también su reciente debut como abuelo. Al respecto, la guapa intérprete ha contado que tiene entre planes conocer a la nieta del actor.

Tal como anticipó a inicios de diciembre pasado, Maky viajó a su natal Argentina para pasar las fiestas de fin de año con su familia, plan que coincidió con el de Juan, quien también estuvo en el país sudamericano para las Navidades, aunque en diferente ciudad. Teniendo en cuenta esto, los seguidores de la conductora quisieron despejar dudas y saber si ella había conocido a la bebé de Valentina, primogénita del actor, pues él aprovechó este viaje para conocer a su pequeña nieta. En una reciente sesión de preguntas y respuestas en su Instagram, la presentadora fue cuestionada al respecto y como siempre, respondió con franqueza. “¿Conociste a la nieta de Juan?”, le preguntaron. “¡No, pero mis hijas regresaron enamoradas de ella!”, reveló. Y es que Mía y Azul, sus hijas con el galán de telenovelas, viajaron con su papá para estar con su hermana y con baby Alfonsina. “Dicen que es la bebé más hermosa del mundo, y yo amo a Valentina, la hija de Juan, así que prontito la conoceré”, agregó.

Además de dicha pregunta, algunos de los seguidores de Maky destacaron la madurez con la que ella y Juan asumieron su separación y halagaron la buena relación que mantienen hasta la fecha. También hubo quien confesó echar de menos la pareja que formaron en su momento, a lo que la también actriz respondió de lo más divertida. “Sí, pudimos protagonizar alguna novela jajajaj”, escribió. “Tuvimos momentos maravillosos juntos y hoy somos grandes compañeros”, continuó la guapa argentina, quien además dejó claro que respeta la relación sentimental que hoy mantiene su ex. “Él está en pareja hace varios años y es muy feliz y yo disfruto mi libertad”, expuso.

Sin embargo, aunque ahora los dos están en caminos diferentes, el apoyo y el cariño siguen ahí. “¡Siempre que lo necesito cuento con él! Es el mejor papá que mis hijas podrían tener y solo quiero verlo feliz”, expresó. “Qué lindo que hables así de Juan…”, comentó uno de sus followers. “Cuando eres un buen hombre y un buen padre como lo es él no tendría por qué decir otra cosa”, respondió Maky, quien siempre ha reconocido las grandes cualidades de su exmarido. Más adelante durante esta dinámica, le preguntaron a la conductora si conoce o no a la pareja del actor y si “está aprobada” por ella, a lo que ella respondió con toda sinceridad. “No, para nada. Pero mientras él la apruebe jajaja está muy bien para mí”, dijo, descartando conocer a la novia de su ex.

Su experiencia en la soltería

Con la misma transparencia, Maky habló de la etapa en la que se encuentra actualmente y reveló cómo ha sido para ella adaptarse a todos los cambios en su vida en los años recientes, pues además de regresar a la soltería, se mudó de Miami a México. “(Los cambios han sido) desafiantes, divertidos, tristes, transformadores… Repletos de sorpresas muy lindas”, reflexionó. Si bien ella ha confesado sentirse plena disfrutando su libertad, también ha manifestado no estar cerrada a una nueva relación amorosa, no obstante, está convencida de que no existe el hombre ideal. “No hay ideales, pero me gustan los hombres honestos, educados, divertidos, detallistas, consentidores y si envían flores también”, comentó, revelando algunas de las cualidades que le atraen en un galán. A su vez, la actriz explicó que no descarta salir con alguien menor a ella, siempre y cuando sea un hombre maduro. “¡Sí, claro! La edad no tiene mucho que ver con la madurez emocional. No saldría con alguien mucho menor, pero mucho mayor tampoco”, aclaró.

