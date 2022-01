El mensaje de la familia de Bob Saget

El mundo del espectáculo fue golpeado la tarde del domingo con el anuncio del fallecimiento de Bob Saget, el carismático protagonista de Full House que en los últimos años se había dedicado a la comedia. El anuncio fue dado a través de TMZ apuntando a que se le había encontrado sin vida en el Ritz Carlton de Orlando, Florida, aunque todavía no se dan detalles detrás de la causa de su muerte. Ante la noticia, como pocas veces, se ha podido ver un despliegue de dolor e incredulidad por parte de la industria, mostrando el cariño que Hollywood tenía por el actor de 65 años. No solamente sus compañeros de Full House, encabezados por John Stamos -a quien se refería hace unas semanas como su hermano- y pasando por las herméticas hermanas Olsen, que suelen no hacer comentarios públicos. Ante esta situación, su familia ha lanzado un comunicado. A Bob le sobreviven su esposa desde el 2018, Kelly Rizzo, y sus tres hijas -Aubrey de 34 años, Lara de 32 y Jennifer de 29-, producto de su primer matrimonio.

“Estamos devastadas de confirmar que nuestro amado Bob falleció hoy. Era todo para nosotros y queremos que sepan lo mucho que amaba a sus fans, presentarse en vivo y unir a personas de todos estilos de vida a través de la risa”, en el comunicado compartido por US Weekly, la familia pide privacidad en este duro momento, pero también pide al público unirse a ellas para recordar ‘el amor y la risa que Bob trajo al mundo’. Su viuda no ha emitido un mensaje persona a través de sus redes sociales, donde solía compartir imágenes de su relación después de que contrajeran matrimonio en el 2018.

Su familia no es la única que se ha pronunciado ante el fallecimiento del actor, las redes sociales están inundadas de mensajes de famosos despidiendo a Saget. A diferencia de otras ocasiones en donde se recuerda a otras estrellas, en este caso, todos y cada uno de los mensajes hablan de la cercanía y amistad que Bob tenía con sus compañeros, demostrando la calidez y humanidad que lo distinguieron a lo largo de los años.

La causa que Bob apoyó por más de 25 años

La desgracia acompañó la vida del hombre que vivía de hacer reír. En 1985, su hermana Andrea falleció por un aneurisma, mientras que nueve años después, su hermana Gay murió por esclerodermia, una enfermedad autoinmune que se caracteriza por el endurecimiento de la piel y los tejidos conjuntivos. Por más de 25 años, Bob apoyó a la Scleroderma Research Foundation, pero curiosamente, su colaboración no comenzó con el diagnóstico de su hermana.

En el 2019, contó a NIH Medline Plus Magazine que un día lo invitaron a conducir el evento para recaudar fondos para la investigación de una enfermedad poco conocida, aceptó hacerlo sin siquiera imaginar que unos años después su hermana sería diagnosticada con escleroderma. Desgraciadamente, solo dos años después, Gay fallecería por este padecimiento. En aquella entrevista aseguraba que mientras tuviera vida, seguiría apoyando esta causa.

Aunque la carrera de Saget comenzó en los 70’s, fue Full House el proyecto que lo llevó a los cuernos de la luna. Dando vida a Danny Tanner, Bob fue el entrañable patriarca de la comedia de 1987 a 1995, papel que replicó en la secuela de Netflix, Fuller House, del 2016 al 2020. En un papel que puede pasar desapercibido para los amantes de la serie familiar, Bob fue también el encargado de dar vida a la versión mayor del protagonista de How I Met Your Mother, y es que aunque nunca apareció a cuadro, su voz narraba la popular serie. Josh Radnor, quien encabezaba al reparto, ha compartido con especial emoción, cómo es que agradece que sus caminos se hayan cruzado.

