La lista completa de ganadores de la entrega más atípica de los Golden Globes

Si la última ceremonia de los Golden Globes fue atípica debido a que se llevó a cabo de forma no presencial y con algunas celebridades recibiendo sus premios desde la sala de su casa debido a la pandemia, la edición de 2022 sin duda ha sido inédita. A diferencia de otros años, la gala que suele reunir a las estrellas más importantes del cine y la televisión, no se ha realizado, por lo que la Asociando de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), encargada de la organización de este magno evento, se ha limitado a anunciar a los ganadores de este año a través de redes sociales, dejando atrás el glamour de su alfombra roja y hasta la transmisión en vivo por televisión. Y es que por primera vez en décadas, la HFPA ha sido boicoteada por algunos miembros del mundo de Hollywood, quienes no han dejado de señalar la falta de diversidad entre los miembros que componen la asociación, además de la corrupción a la hora de elegir a los nominados, entre otras irregularidades que han hecho que algunas celebridades hayan decidido alzar la voz. Además de que la pandemia y la caída en los niveles de audiencia año con año han hecho que los organizadores se replanteen el realizar la ceremonia, pues incluso no han encontrado alguna cadena de televisión que les abra su señal para la transmisión de la gala, lo que ha resultado en una de las ediciones más atípicas y desangeladas de los Golden Globes.

A pesar de todo esto, los organizadores no han querido dejar pasar la oportunidad de reconocer el excelente trabajo de todos los involucrados en las películas y series nominadas de este año, por lo que a continuación te presentamos a los ganadores de este 2022, inaugurando así la que con seguridad será la temporada de premios más atípica de los últimos tiempos.

Mejor película animada

Encanto

Mejor actor de serie de drama

Jeremy Strong - Succession

Mejor actor de reparto en serie de televisión

O Young-Su - Squid Game

Mejor actor de drama

Will Smith - King Richard

Mejor actor de reparto en película de drama

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

Mejor actor en película musical o comedia

Andrew Garfield - Tick, Tick…Boom!

Mejor serie musical o comedia

Hacks

Mejor actriz de reparto en serie de televisión

Sarah Snook - Succession

Mejor actor en serie musical o comedia

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Mejor actriz en serie musical o comedia

Jean Smart - Hacks

Mejor actriz de reparto

Ariana DeBose -West Side Story

Mejor guión

Kenneth Branagh - Belfast

Mejor película extranjera

Drive My Car - Japón

Mejor serie limitada, antología o película para televisión

The Underground Railroad

Mejor actor en serie limitada, antología o película para televisión

Michael Keaton - Dopesick

Mejor actriz en serie limitada, antología o película para televisión

Kate Winslet - Mare of Easttown

Mejor canción original

No time to Die - Billie Eilish; escrita por Eilish, Miles Ale, Finneas O’Connell

Mejor Score (Música original)

Hans Zimmer - Dune

Mejor película musical o comedia

West Side Story

Mejor actriz en película musical o comedia

Rachel Zegler - West Side Story

Mejor actriz de serie drama

Mj Rodriguez – Pose

Mejor actriz en película de drama

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Mejor película drama

The Power of the Dog

Mejor director

Jane Campion - The Power of the Dog

Mejor serie de drama

Succession