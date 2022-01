Ha muerto Bob Saget, el entrañable actor de la serie Full House, a los 65 años

El mundo del espectáculo y la comedia se ha vestido de luto ante la irreparable pérdida del Bob Saget, famoso por haber interpretado Danny Tanner en la serie de los 90 Full House, quien falleció este domingo 9 de enero a los 65 años. Sin duda, la noticia ha tomado por sorpresa a todos sus seguidores, pues hasta hace unas horas, el actor había mantenido actividad en sus redes sociales, además de haberse presentado con su show de stand up en algunos recintos de Orlando, Florida, ciudad en la que ha ocurrido su deceso.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

De acuerdo con TMZ, Bob fue encontrado inconsciente en una habitación del hotel Ritz-Carlton de Orlando por empleados del lugar, por lo que procedieron a dar aviso a las autoridades, quienes finalmente confirmaron el fallecimiento del entrañable comediante. “Hoy por la mañana, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando, por un hombre que no respondía en una habitación. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en lugar. Los detectives no encontraron signos de uso de drogas”, informó la oficina del sheriff de The Orange County, señalando que será la oficina del forense quien determinará la causa de la muerte del intérprete.

Bob Saget se encontraba en medio de una gira que lo había llevado a recorrer varias ciudades de Estados Unidos a lo largo del último año. El actor se presentó con su show este fin de semana en Jacksonville, en el Ponte Vedra Concert Hall, por lo que se encontraba muy emocionado. De hecho, hace menos de 24 horas, Bob se manifestó a través de sus redes sociales en donde habló de lo feliz que lo hacía poder volver a la comedia y encontrarse con su público. “No tenía ni idea de que hice un set de dos horas esta noche. He vuelto a la comedia como cuando tenía 26 años. Supongo que estoy encontrando mi nueva voz y amando cada momento de ella. Nos vemos en dos semanas enero 28 y 29 de enero”, escribió en su perfil de Instagram en la que se convertiría en su última publicación en redes sociales.

Saget saltó a la fama internacional durante la década de los 90, gracias a su entrañable interpretación de Danny Tanner, el patriarca de la exitosa serie Full House (conocida en Latinoamérica como Tres por tres), en la que compartió créditos con John Stamos, Dave Coulier y las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen. El actor volvió a interpretar a su famoso personaje con el reebot de la serie denominada Fuller house, la cual se encuentra disponible en Netflix y tuvo cuatro temporadas, finalizando en 2020. Entre sus trabajos más recordados también estarán la conducción del programa America’s Funniest Home Videos, Entourage, Raising Dad, Half Baked y Surviving Suburbia, entre otros.

John Stamos reacciona a la muerte de Bob

Al darse a conocer la triste noticia, una de las reacciones más esperadas era la de John Stamos, pues Bob Seget compartió con él durante más de una década los créditos en Full house, por lo que incluso su amistad perduró a través de los años y a pesar de la distancia. Como era de esperarse, el guapo actor se manifestó por medio de su perfil de Twitter tan pronto se dio a conocer el lamentable deceso de su colega. “Estoy roto. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca jamás tendré otro amigo como él. Te quiero mucho Bobby”, compartió Stamos con profundo dolor.