Los tres increíbles vestidos de novia de Stefi Roitman

Sin duda alguna, el 8 de enero será un día que quedará guardado en el corazón de Ricky Montaner y su esposa Stefi Roitman para siempre. Y es que fue en esta fecha cuando la pareja se dio el ‘Sí, acepto’ ante la mirada testigo de sus familiares y amigos más cercanos. Como era de esperarse, los novios lucieron de lo más guapos y espectaculares en este día tan especial, sin embargo; fue Stefi quien se robó las miradas de todos los presentes con los hermosos atuendos que lució para esta ocasión, pues además del hermoso vestido de novia que usó durante la ceremonia religiosa, la novia optó por otros dos cambios de look durante la noche, igualmente espectaculares, todos ellos de acuerdo a la ocasión y aptos para los diferentes momentos de la boda.

Para el momento de la ceremonia, Stefi lució un sencillo pero hermoso vestido confeccionado por el diseñador Justo Ocampo, quien encabeza la firma de modas Guevara Ocampo, el cual fue hecho a partir de mikado -tejido de seda natural gruesa-, de corte a la cintura y corset strapless, el cual complementó a la perfección con un velo de tul tejido con encaje en las orillas. La novia complementó su look con unos discretos aretes largos, llevando el pelo recogido hacia atrás con algunas ondas. Con este atuendo, Roitman hizo su primera aparición pública convertida en la esposa de Ricky Montaner, imágenes que de inmediato se volvieron virales y con las que finalmente la pareja confirmó que de ahora en adelante serán marido y mujer.

Ya en la recepción, Stefi sorprendió a sus invitados con un primer cambio de atuendo. Para este momento, la novia se dejó ver en un hermoso vestido de novia blanco con bordados de pedrería en forma de flores, de escote pronunciado en V y de falda de tul muy ligero con el que simplemente lució como toda una princesa. Además, la esposa de Ricky Montaner lució ahora el pelo suelto y peinado de lado, un poco más relajado a su primer look. Con este vestido, Stefi disfrutó del mini concierto que su famoso suegro, Ricardo Montaner, ofreció a los invitados como parte de la recepción.

Para el momento del baile y la convivencia con sus amigos, Stefi Roitman lució un vestido corto color blanco, con algunas aplicaciones y bordados plateados en la parte frontal de Rocio Rivero Art Couture, con el que además de lucir muy sexy, se pudo divertir de lo lindo en compañía de su círculo más cercano. “¡Lo que bailé con este vestido!, ¡mi ideal para romper la pista! ¡Y lo lograron! Lo feliz que me hicieron”, expresó la actriz en sus historias de Instagram sobre este último vestido, con el cerró una de sus noches más especiales con broche de oro.

¿Quiénes fueron los padrinos de los novios?

Como era de esperarse, Ricky y Stefi se dejaron consentir en este día tan importante en su vida de pareja por su círculo más cercano, quienes se convirtieron en los principales testigos de su historia de amor. Sin embargo, fueron los hermanos del novio quienes jugaron un papel muy importante en la ceremonia, pues fungieron como padrinos de los novios. Fue así que pudimos ver a Evaluna y su esposo Camilo, así como a Mau Montaner y a su esposa Sara Escobar, escoltando a los novios hacia el altar y acompañándolos en este instante tan significativo para toda la familia. A ellos también se les unió Alejandro Montaner, uno de los hijos mayores de Ricardo Montaner, fruto de su primer matrimonio con Ana Vaz, quien asistió a la boda acompañado de su esposa y sus dos hijos.

