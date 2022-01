Adrián Uribe confirma que su esposa y su hijo han dado positivo a Covid-19: 'Estamos bien'

Sin duda alguna, Adrián Uribe se ha caracterizado por ser una de las celebridades más transparentes del mundo del espectáculo, por lo que siempre está dispuesto a compartir con su público algunos detalles de lo que sucede al interior de su vida privada. Tal y como lo ha hecho recientemente, cuando el presentador confirmó que su esposa Thuany Martins y su hijo Gael han dado positivo a coronavirus, razón por la que no ha podido viajar a Miami para la promoción de la tercera temporada de ¿Quién es la máscara?, show del que es conductor, la cual se estrenará esta semana en Estados Unidos, por lo que se encuentran resguardados en su casa de Acapulco.

Así lo reveló el también actor durante una charla con el programa El gordo y la flaca, en el que además de hablar del reality show que encabezará próximamente, también se refirió al estado de salud de sus familiares, calmando los ánimos de todos al revelar que por fortuna se encuentran estables y con síntomas leves. “A mi mujer le dio Covid, entonces ya no pude viajar a Miami por lo mismo”, expresó el intérprete con cierta calma. “Pero estamos bien, ella está bien. Le dio a ella y a mi hijo. Mi hijo está asintomático, él ya está saliendo, entonces estamos muy contentos, la verdad”, agregó.

Adrián se apresuró a aclarar que, por fortuna, todos en su casa se encuentran vacunados, por lo que la enfermedad ha sido muy leve en ellos. “Estábamos vacunados todos, entonces por eso todo bien”, expresó Uribe, quien además se mostró orgulloso de él mismo, pues aseguró que hasta ahora él no ha presentado síntomas y ha salido negativo en sus pruebas. “Yo fui al único que no le dio, entonces quiere decir que mi sistema inmunológico está bastante bien, porque no me ha dado hasta hoy, pero bueno, seguimos cuidándonos”, finalizó.

¿Qué es lo que más disfruta de ser el conductor de este show?

En la misma charla con El gordo y la flaca, Adrián Uribe se mostró de lo más emocionado por el próximo estreno de ¿Quién es la máscara? en Estados Unidos, un proyecto con el que ha triunfado en México y del que ha sido parte desde la primera temporada, en donde fungió como investigador. Sin embargo, para esta nueva edición, Adrián tomará la batuta del programa, luego de que su entrañable amigo Omar Chaparro le cediera la batuta, mostrando ahora su faceta de presentador, algo que lo tiene muy emocionado y feliz. “Lo que más me gusta es que puedo hacer lo que yo quiera, es que como investigador tienes que estar investigando, viendo qué celebridades son las que están detrás de la máscara. Ahorita como conductor estoy pasándomela muy bien porque no tengo que investigar, porque estoy jugando, porque me estoy divirtiendo, porque las tengo muy cerquita a las celebridades”, expresó ilusionado.

Eso sí, aprendió muy bien de su rol de investigador, pues dijo que como presentador, también se ha permitido jugar con las celebridades, intentando sacar alguna pista sobre su identidad mientras los entrevista, ayudando al panel de investigadores, que como bien se sabe está conformado por Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Mónica Huarte. “Sigo sacando al investigador que llevo dentro, les sigo preguntando cosas como para saber quiénes son, pero ya no con la presión de estar adivinando e investigando”, finalizó.

