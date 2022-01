Ximena Navarrete celebra el primer mes de vida de su bebé con las fotografías más especiales

Sin duda alguna, Ximena Navarrete atraviesa por una de las etapas de vida más especiales. Y es que tras haberle dado la bienvenida a su primera hija, fruto de su relación con Juan Carlos Valladares, la Miss Universo 2010 se ha volcado por completo en su faceta de mamá, disfrutando al máximo de cada etapa de su bebé. Algo que ha quedado demostrado en las recientes fotografías que ha compartido en sus redes sociales con las que ha celebrado por todo lo alto el primer mes de vida de la pequeña Ximena, unas postales en las que se ha dejado ver en su momento más maternal en compañía de su primogénita.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la hermosa tapatía compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver de lo más emocionada, cargando a su bebita en brazos y dándole algunos besitos, teniendo como telón de fondo un hermoso atardecer en el mar. Al pie de la publicación, la también actriz escribió unas lindas palabras en las que hizo eco sobre el primer cumplemés de Ximena, mostrándose de lo más emocionada y orgullosa de su pequeña. “¡Mi universo! Hoy cumple un mes de vida mi muñeca hermosa (pero nos queda ya la ropita de tres meses) y no podríamos estar más enamorados de ella. Te amo por siempre Ximena”, compartió la feliz mamá.

En su mensaje, Ximena también habló de la forma en la que ha vivido este primer mes al lado de su bebé, específicamente de la lactancia, un tema que para muchas mamás primerizas suele ser todo un reto, el cual Navarrete ha logrado sortear de la mejor manera, por lo que no dudó en solidarizarse con aquellas mamás que están pasando por una situación similar. “Hoy también cumplimos un mes de lactancia exclusiva y de inicio los primeros días se veía como algo muy difícil de lograr, pero aquí seguimos. A todas las mamás intentándolo: ánimo y las que decidieron no hacerlo o no les funcionó igualmente ánimo, que estos primeros meses no son fáciles”, finalizó.

Por su lado, Juan Carlos también compartió unas lindas postales en su respectivo perfil de Instagram, donde se dejó ver en un momento muy especial al lado de su bebita, besando tiernamente su frente y posando frente al mismo atardecer frente a la playa. Junto a las tiernas imágenes, el empresario no dudó en escribir un mensaje con el que dejó en claro lo encantado que está con esta nueva faceta de vida. “Es increíble cómo algo tan pequeñito puede hacerte sentir algo tan enorme. Te protegeré hasta que hayas crecido, y entonces, seguiré protegiéndote. Te amo Piojito”, compartió el orgulloso papá.

La esperada llegada de Ximena

El nacimiento de Ximena se dio en medio de una enorme expectativa para sus padres, quienes durante años habían buscado su llegada. Al anunciar el recibimiento de su bebé, Juan Carlos compartió en su cuenta de Instagram: “Amor en toda la extensión de la palabra. Así de natural y sincero es el amor que siento por ti, mi niña hermosa. Bienvenida mi bebé, yo estaré siempre tan presente como este momento, para cuidarte, protegerte y ¡amarte para siempre! Te AMO con todo mi corazón”. Por su parte, la ex Miss Universo escribió: “¡Bienvenida mi niña! Te amo con toda mi alma, mi universo entero, gracias Dios. Ximena Valladares Navarrete ¡3,970 kilos de puro amor! 8-Dic-2021”.