Chiquinquirá Delgado comparte detalles de la salud de Jorge Ramos tras haber dado positivo a Covid

En medio de una nueva ola de contagios por Covid-19 que azota a todo el mundo, Jorge Ramos ha sido uno de los afectados durante su viaje de vacaciones familiares al archipiélago de Seychelles, África, en donde ha tenido que pasar su cuarentena, según ha revelado él mismo a través de la columna que escribe para Univision, en la que ha descrito está experiencia como "estar atrapado en el paraíso". Por fortuna, el panorama parece pintar bien para el periodista, quien por fortuna ha superado el Covid y de hecho se encuentra de regreso en Miami, ciudad en la que radica desde hace algunos años, según reveló la presentadora Chiquinquirá Delgado, pareja de Ramos, quien ha compartido algunos detalles de la salud de su novio.

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Despierta América, que la presentadora compartió algunas buenas noticias respecto al estado de salud del comunicador de 63 años, calmando así los ánimos de muchos de sus seguidores, quienes habían mostrado su preocupación en redes sociales, luego de que Jorge compartiera los detalles de su enfermedad, algo que por fortuna ya ha superado. "Sí, ya gracias a Dios Jorge dio negativo y ya está camino a Miami así que ya hoy estaremos aquí recibiéndolo", comentó la guapa venezolana durante el enlace que hizo con el matutino de Univision.

‘Chiqui’, como también es conocida, detalló que por fortuna, pudieron darse cuenta de la enfermedad de Jorge de forma oportuna, pues así pudieron actuar de inmediato y evitar mayores contagios. "Tuvo síntomas leves, gracias a Dios, nos dimos cuenta a tiempo para que él se pueda aislar y el resto de la familia no se contagiara, pero gracias a Dios son buenas noticias, ya está negativo y ya pronto estará en casita”, agregó emocionada.

Al ser cuestionada sobre cómo fue que Jorge se dio cuenta de que posiblemente era portador del coronavirus, Chiquinquirá comentó: “Porque empezó a sentir tinitus, el sonido en el oído y el nunca ha sufrido de tinitus, después comenzó con un poco de congestión nasal y ya dijo acá hay algo raro, tengo que hacerme la prueba. Afortunadamente, habíamos viajado a la vacación con unas pruebas caseras, gracias a eso fue que nos pudimos dar cuenta”, señaló Delgado.

La reflexión de Jorge Ramos al pasar por el Covid

Sin duda alguna, el tiempo que el periodista ha pasado en aislamiento me ha servido para reflexionar sobre algunos asuntos personales y sobre la existencia misma, algo de lo que habló con toda sinceridad en la misma columna en la que compartió con sus lectores su diagnóstico, asegurando que está experiencia sin lugar ha dudado lo ha transformado. “Estoy atrapado en el paraíso. Todavía no sé ni cómo ni cuándo me voy a poder ir de aquí. Pero sospecho que esta experiencia me va a marcar mucho. De hecho, ya me cambió. Me ha dado tiempo, mucho tiempo, de pensar en lo verdaderamente importante”, expresó, para luego afirmar que fue gracias a sus vacunas que pudo pasar por la enfermedad de la mejor manera posible. “Mis tres vacunas de Moderna me han protegido bien y casi no tengo síntomas. El tinnitus se fue luego de un par de días y solo me quedó un somnoliento y ligero cansancio corporal. Pero lo peor es el aislamiento, el aburrimiento y la imposibilidad de salir de aquí”, expresó.

