La mañana más mágica de Kailani junto a su papá, Mauricio Ochmann

Más allá de las series y las telenovelas, el mejor papel que le ha tocado desempeñara Mauricio Ochmann es sin duda el de papá. El actor ha demostrado ser el más cariñoso y dedicado con sus hijas Lorenza y Kailani, quienes son sus más grandes amores. "Me siento muy afortunado y agradecido con la vida de ser papá de estas dos mujercitas maravillosas, dos seres hermosos que me han enseñado mucho ¡y sigo aprendiendo de ellas día con día! Las amo, las honro y las admiro con toda mi alma"; escribía el año pasado en su Instagram al reflexionar sobre esta faceta tan importante de su vida. El intéprete, quien actualmente se está dando una nueva oportunidad en el terreno amoroso, aprovecha cada momento al máximo cuando está con sus retoños. En Navidad estuvo junto a su primogénita, quien tiene ya 17 años. "Qué linda navidad @lorochmann. Gracias por ser mi cómplice y ayudarme a mantener el espíritu navideño vivo. ¡Te amo con todo mi ser!! You rock!", escribía entonces el actor. Y para el Día de Reyes, le tocó estar con la más pequeña, tal como lo mostró en sus redes sociales. Y es que esta nena se convirtió en la protagonista del video más tierno, pues la mañana del 6 de enero se topó con una gran sorpresa frente al arbolito de Navidad. Su reacción fue de lo más adorable, haz click abajo para verla.

Loading the player...