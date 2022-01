Geraldine Bazán no se cierra a las posibilidades del futuro: ‘Veo bebés y se me cae la baba…’ La actriz opinó además sobre el tema del matrimonio, y explicó por qué ha decidido ser discreta en su noviazgo

Geraldine Bazán se encuentra en un momento de realización en todos los aspectos de su vida. En lo profesional está muy emocionada por su próximo regreso las telenovelas, pues será con una esperada producción de Televisa. Y en lo personal las cosas no podrían estar mejor, pues como madre disfruta ver crecer a sus hijas, la mayor de ellas se ha convertido en toda una teen y ha hecho sus primeras participaciones en la televisión. Y en temas del corazón, la actriz está muy enamorada de su galán, y aunque ha preferido reservarse los detalles de su relación, se sabe que es muy sólida. Con todo esto alineado a su favor, las preguntas sobre su futuro no se han hecho esperar, entre ellas la de una posible nueva maternidad. Sincera, la intérprete ha hablado al respecto, dejando ver que no descarta la idea de escribirle a la cigüeña algún día.

En un reciente encuentro con la prensa, Geraldine compartió qué es lo que espera de este año que recién comienza. “¿Cómo vislumbro este año? Lleno de bendiciones… Terminé el año anterior con mucho aprendizaje, con muchas ganas de empezar cosas, nuevas etapas”, comentó la actriz en declaraciones retomadas por medio como Sale el Sol, admitiendo además estar muy emocionada por su nuevo proyecto en la pantalla. “Empiezo muy contenta, con mucha salud, gracias a Dios, con mis hijas sanas, felices, grandotas, como las ven”, agregó orgullosa, pues en este encuentro estuvo acompañada por Elissa y Miranda.

Pero no sólo fue cuestionada sobre esta faceta de su vida personal, pues en otro momento de esta charla con los medios surgió la pregunta relacionada con su actual estatus sentimental. “Bien, todo súper bien”, se limitó a decir. Más adelante en esta charla, la actriz fue cuestionada sobre si tiene entre sus planes una nueva boda, posibilidad que no tardó en descartar. “Yo ya me casé una vez, tengo dos niñas hermosas. Lo que quiero ahora es vivir, disfrutar la vida, mi trabajo. Seguir creciendo emocional y profesionalmente; así que esa cuestión de un nuevo matrimonio, no”, expresó.

Aprovechando el hecho de que a la actriz le salió el Niño Dios en la tradicional rosca de Reyes, le preguntaran sobre si estaría interesada en buscar otro bebé. “Ya tengo el Niño Dios, ¿qué más me hace falta? Nada, y tengo dos niñas hermosas también”, dijo en un primer momento al responder los cuestionamientos. Sin embargo, después dejó entrever que no descarta por completo la idea de convertirse en madre nuevamente. “Ya la vida dirá”, comentó. Dado que actualmente ha vivido la maternidad con dos niñas, le preguntaron si le gustaría tener un varoncito. “Pues no sé… Siempre he dicho, en la teoría veo bebés y se me cae la baba definitivamente, ya después van creciendo y vienen otras cosas”, comentó. “Pero pues la teoría siempre es muy bonita, pensar en un nuevo bebé, pero la verdad es que la práctica es un poco complicada, ahora sí que como decimos en México, 'no son enchiladas'”, expresó simpática.

Su discreción sobre su relación amorosa

Siendo una figura pública, Geraldine Bazán es consciente de que su vida personal siempre estará expuesta en cierto nivel, sin embargo, está convencida de que ello no es impedimento para lograr tener una relación amorosa estable y alejada de los reflectores. “Pues yo creo sí se puede, ¿no? Definitivamente. Ustedes saben que uno comparte lo quiere compartir y lo que no, pues no. Finalmente si no quieres que se exponga algo que quieres mantener como muy para ti, y cuidarlo sobre todo, pues uno no va donde sabe que no debes de ir, o no te exponer cuando no es necesario”, explicó. La actriz explicó que justo es su caso, pues aunque no habla al respecto, es sabido que mantiene un noviazgo con Luis Gerardo Murillo, un empresario que es ajeno a la farándula. “Lo hago en este momento y lo seguiré haciendo, a lo mejor más adelante en alguna otra situación cambia, pero por ahora estoy muy contenta así”, aseguró.

