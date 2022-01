Jimena Pérez ‘La Choco’, celebra el cumpleaños 10 de su hijo Iker

Sin duda alguna la familia es lo más importante para Jimena Pérez ‘La Choco’ y en más de una ocasión a través de sus redes sociales ha demostrado el gran amor que tiene por su esposo Rafa Sarmiento, quien recientemente festejó su cumpleaños, y sus hijos Iker e Iñaki. El pasado 3 de enero la familia estaba de fiesta, pues Rafa celebró su cumpleaños y la orgullosa madre y esposa no dudó en compartir las más emotivas palabras para su compañero de vida. A pesar de que las fiestas están llegando a su fin, a la familia Sarmiento-Pérez todavía les queda un cumpleaños por celebrar ya que Iker cumple 10 años y Jimena, como era de esperarse, le escribió la más linda dedicatoria a su pequeño en su perfil de Instagram.

Los 10 años de Iker

Con un entrañable video lleno de recuerdos e imágenes que han demostrado lo mucho que ha crecido el primogénito de Jimena Y Rafa, la orgullosa madre le dedicó un mensaje de lo más emotivo a su hijo en su cumpleaños: “Algo tuve que haber hecho bien para que la vida me premiara contigo. Hoy cumples 10 años y siempre serás mi niño que me llena de orgullo. No existen palabras suficientes para describir todo lo maravilloso que me haces sentir. Iker: el portador de las buenas noticias; la definición de tu nombre se queda corta. Gracias por tanto amor, por hacerme sentir la mujer más afortunada del mundo, por enseñarme a ser mamá, por ser mi gran compañero de viajes como siempre te digo. Deseo que la vida te llene de bendiciones y de todas las alegrías que provocas a tu alrededor.Caminemos juntos por la vida de la mano, te demostraré que pase lo que pase mi guapo, nunca te soltaré. ¡Te amo por siempre y para siempre!”, se lee abajo del video compartido por Jimena.

Durante este periodo de descanso, la familia está disfrutando de unos espectaculares días por los rincones más emblemáticos de España. Desde el País Vasco hasta las bellas playas de San Sebastián, los Sarmiento-Pérez la han estado pasando increíble y durante estas vacaciones Iker ha demostrado ser el mejor fotógrafo. A lo largo de los últimos días, la Choco ha publicado varias fotografías en las que ha confesado que la persona detrás del lente es nada más y nada menos que su pequeño que hoy cumple 10 años. La familia de Jimena y Rafa siempre se ve de lo más unida y el cumpleañero, Iker, ha demostrado además ser el mejor hermano. Junto con el más reciente miembro de la familia, el tierno perro Wasabi, se ha convertido en un gran apoyo para su hermano Iñaki, quien gracias a la ayuda de toda la familia ha mostrado mayor seguridad y confianza.

Con ayuda de su hijo Iker, 'La Choco' rinde un homenaje muy especial a su pequeño Iñaki en MásterChef

15 años de amor

Iker y Iñaki tienen a los mejores ejemplos a seguir, pues sus papás en muchas ocasiones han demostrado ser el mejor equipo y siempre ponen a la familia primero. Hace apenas unas cuantas semanas, la pareja celebró su 15 aniversario de bodas y para conmemorar esta importante fecha compartieron con sus seguidores las fotos más bonitas con los mensajes más románticos. Tras su boda en el 2006, el feliz matrimonio celebró por todo lo alto la llegada de su primer hijo Iker en el 2012, después en el 2015, Rafa y Jimena recibieron a Iñaki y hace un par de años la familia pasó por momentos muy complicados después de que diagnosticarán al más pequeño de la familia con un trastorno de neurodesarrollo. Este suceso los obligó a mudarse a la capital española, pero han encontrado las formas de seguir adelante demostrando que el amor que tienen por cada uno de los integrantes de la familia es capaz de mover montañas.

