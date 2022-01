Penélope Cruz revela cómo comenzó su amistad con Salma Hayek

La amistad entre Penélope Cruz y Salma Hayek es bien conocida por todos. Cómo olvidar aquellos reencuentros que han protagonizado sobre las alfombras rojas, sobre todo cuando en las recientes ediciones se les ha visto compartiendo momentos únicos en los premios Oscar. Es bien sabido que este lazo se remonta a los años 90s, cuando ambas llegaron a Hollywood con la maleta llega de ilusiones. Desde entonces, a pesar de vivir en distintos países y tener agendas sumamente ocupadas, mantienen la amistad tanto en las buenas como en las malas. Pero hasta ahora, no sabíamos el momento exacto en el que la historia comenzó. Ha sido durante una entrevista con Ellen Degeneres que Penélope ha revelado el momento exacto desde que comenzó a considerar a Salma como una hermana más.

“Cuando fui a Los Ángeles por primera vez, no nos conocíamos, solo por teléfono. Llegué con un boleto para hacer una película. Tenía mi boleto de regreso. Así que venía por dos meses y no conocía a nadie aquí. Me recogió en el aeropuerto y me dijo: ‘No vas a irte a un hotel. Te vienes a mi casa, porque esto es duro al inicio. Te vas a sentir muy sola’. Así que me llevó a su casa”, contó Penélope, “Por eso es que ahora somos como hermanas. Acabé durmiendo en su cuarto porque tenía miedo. Y, tú sabes, así fue cómo nos conocimos. Además de todo, a mitad de la noche, ella dice que yo la agarraba de la mano porque tenía miedo. No sé, estaba soñando”.

Cuando Ellen mencionó lo dulce que había sido Hayek con su gesto, la española respondió: “Fue increíble que alguien a quien verdaderamente no conocía, solo por teléfono, se asegurara de recogerme en el aeropuerto y no me dejara irme al hotel”. La embajadora de Chanel continuó: “Me dijo, quieras o no, no me conoces pero te vas a venir a mi casa, no te voy a dejar sola. La quiero tanto, desde el primer día ha sido así conmigo”.

Una cercanía muy familiar

Por supuesto, su amistad ha permitido que Cruz esté familiarizada con muchos detalles de la vida de la mexicana, incluido el búho que tiene en su casa y que recientemente hizo una aparición durante una entrevista en ese mismo programa. Sobre el animalito, Penélope dijo: “Amo al búho. Cuando me dijo que tenía uno estaba sorprendida porque cuando era pequeña, mi abuela tenía un vecino que tenía un búho. Me daba mucho miedo el búho, pero siempre quería ir y verla. Salma tiene uno en casa y nos invita a alimentarlo con estas pequeñas ratas, se las dio a mi hija para que le diera la rata al búho…fue un poco traumático para ella”. Cuando llegó el tema de los fantasmas que se dice que hay en casa de Salma, Penélope respondió: “No me dijo eso. He estado en esa casa, y le creo si dice que está embrujada. Le creo”.

El cariño de Penélope es correspondido, cuando Hayek fue cuestionada sobre su amistad durante una visita a Madrid en el 2018, respondió: “Penélope y yo somos socias, fuimos juntas de la mano, abriéndonos paso. Y qué bonito que después de tantos años, que ya son muchos, podamos seguir estando juntas y con tantos logros: una carrera, una familia, el amor, y también nuestra amistad, claro”. Mientras que en su encuentro en los Oscar del 2020, Penélope dijo en la alfombra roja: "Salma es una de mis mejores amigas, es de esas personas que cuando las conoces no quieres que desaparezcan de tu vida”.

