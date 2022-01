Julia Fox cuenta todo sobre su romance con Kanye, y sí, también le elige la ropa

Si algo es un hecho es que todo lo que gira alrededor de las Kardashian da mucho de qué hablar y esto sucede también con los otros protagonistas de su historia. Este es el caso de Kanye West, quien ha estado en el ojo del huracán desde mucho antes de su separación con Kim Kardashian. El reconocido músico no solo suele ser nota por su trabajo tanto en su industria como en el mundo de la moda, en el que suele colaborar, sino que ahora todo mundo está pendiente de sus asuntos del corazón. Aprovechando su soltería, se le ha vinculado con algunas mujeres, pero ninguna ha dado tanto de qué hablar como Julia Fox. El rapero y la actriz se dejaron ver a principios de año en Miami, y solo unos días después en Nueva York. Ahora, es Fox quien decide acabar con la incógnita y no solamente cuenta a detalle todo lo que han vivido desde que se conocen -un total de 7 días-, sino que también ha publicado una serie de fotografías en las que se les ve juntos. Y sí, Kanye ha comenzado a elegirle la ropa, tal como lo hacía con Kim.

“Conocí a Ye en Miami en Año Nuevo y fue una conexión instantánea. Su energía es tan divertida para estar cerca. Nos tenía a mis amigas y a mí riendo, bailando y sonriendo toda la noche. Decidimos mantener esta energía y volamos de vuelta a Nueva York a ver Slave Play. El vuelo de Ye aterrizó a las seis y la obra era a las siete y estuvo ahí a tiempo. Estaba impresionada. Después de la obra, elegimos cenar en Carbone, que es uno de mis restaurantes favoritos, obviamente”, comienza el texto escrito por la actriz y publicado por Interview.

“En el restaurante, Ye digirió una sesión de fotos completa para mí, ¡mientras la gente cenaba! A todo el restaurante le encantó y nos animaban mientras esto pasaba. Después de la cena, Ye tenía una sorpresa para mí. O sea, todavía estoy en shock. Ye tenía una suite de hotel completa de ropa. Era el sueño de cualquier chica hecho realidad. Se sentía como un verdadero momento de Cenicienta. No sé cómo lo hizo o cómo consiguió tener todo ahí a tiempo. Pero estaba sorprendida. Como, ¿quién hace esas cosas para una segunda cita? ¡O cualquier cita! Todo entre nosotros ha sido orgánico. No sé a dónde se dirigen las cosas, pero si esto es una indicación del futuro, me encanta el camino”, finalizó.

Las coincidencias de la vida

La relación de Kanye con Fox ha llegado como una sorpresa, pero una vez que se ha hecho pública, las coincidencias han comenzado a aparecer. Y es que no solamente, un vistazo por la cuenta de Instagram de la actriz ha dejado ver que hace algunos años realizó una sesión de fotos con Pete Davidson, ahora pareja de Kim Kardashian y con quien la socialité se encuentra en Barbados mientras todo esto sucede, sino que ha habido una muestra más de que Kim y Julia comparten gustos similares.

En un descubrimiento de los amantes de la moda se ha visto que la socialité y la actriz han coincidido en uno de sus looks, lo que podría haber influido en Kanye. Y es que es bien sabido que para el músico el guardarropa de su todavía esposa era de enorme importancia, y según el escrito y las fotos de Julia, desde su segunda cita ha comenzado a influir en el clóset de la actriz. ¿Será que las cosas van más en serio de lo que se pensaba?

