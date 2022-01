Desde la playa, Irán Castillo posa radiante en la recta final de su embarazo

El momento más esperado se acerca para Irán Castillo y su prometido, Pepe Ramos, quienes están ilusionados con la próxima llegada de su primer bebé en común. Y mientras la pareja cuenta los días para dar la bienvenida al nuevo integrante de la familia, la actriz emprendió una escapada con los suyos a la Riviera Maya, esta vez tomando como pretexto la celebración de su reciente cumpleaños número 45. Enteramente ilusionada, la intérprete ha compartido algunos vistazos de estas vacaciones, en las que por supuesto ha hecho evidente lo mucho que ha crecido su ‘baby bump’, más que lista para comenzar a escribir las páginas de esta etapa de su faceta en la maternidad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan cercana como siempre a sus fanáticos, Irán ha revelado algunas historias en Instagram en las que además de mostrar lo bien que la pasan estos días en la playa, ha mostrado lo mucho que ha crecido su ‘baby bump’, un instante colmado de gratificaciones para ella. Cabe destacar que la estrella de telenovelas también publicó una postal en sus historias de Instagram, misma en la que aparece de lo más feliz junto a su prometido y su hija Irka, quien ya es toda una adolescente. “Un cielo bello esta tarde”, escribió la intérprete en la foto en la que aparecen los tres sonrientes.

Por si fuera poco, Irán presumió un clip de tan solo unos segundos en sus redes sociales, mismo en el que da un vistazo de su hija jugando sobre la arena. Pero la sorpresa llega en otro momento del video, cuando tras aparecer la foto de su pastel de cumpleaños, incluye otra imagen en la que se deja ver en traje de baño presumiendo en pleno su pancita de embarazada. Por supuesto, su futuro esposo no quedó fuera de la postal, pues posó junto a ella mientras le daba un abrazo, gritando su amor una vez más, un sentimiento del cual se sienten muy orgullosos. Así, ambos dan la bienvenida a este nuevo año, en el que seguramente tienen grandes proyectos como familia.

VER GALERÍA

Lo que ha compartido Irán sobre su embarazo

A lo largo de estos meses, Irán ha sido muy reservada en torno a la dulce espera de su bebé, aunque en días pasados dio algunos detalles de cómo marcha todo hasta el momento. “Muy contenta y muy emocionada por este hijo que llevo en mi vientre. Me preparo todos los días para recibir en mis brazos a este bebé en el momento preciso. La verdad es que ni yo sabía que estaba embarazada, fue una sorpresa para mí y para el papá del niño. Me enteré en las grabaciones de la telenovela…”, dijo la actriz en entrevista con TVyNovelas a principios de noviembre, feliz porque, entre otras cosas, sus compañeros de la telenovela S.O.S Me estoy enamorando celebraron con ella este acontecimiento.

Ha sido tanta la emoción que invade el corazón de Irán, que en recientemente celebró su baby shower y posteriormente una ceremonia espiritual, con lo que está lista para recibir a su bebé, manteniendo hasta el momento en misterio el nombre con el que lo llamará. En su charla con TVyNovelas, la actriz también habló de cómo asume su hija el hecho de que próximamente tendráun hermanito. “Está muy contenta, feliz e impaciente, ya quiere que nazca, y casi lleva todos los días una cuenta regresiva…”.

VER GALERÍA