Angélica Rivera reaparece en redes sociales cantando con su hija Fernanda

Desde que decidió alejarse de los reflectores, las apariciones de Angélica Rivera han sido contadas, y aunque en algunas oportunidades ha hablado sobre la posibilidad de regresar a las telenovelas, aún no hay una fecha clara para que esto ocurra. Sin embargo, ha sido a través de las redes sociales de sus hijas que el público ha podido conocer algunos detalles de cómo es su vida ahora. Y es que Sofía, Fernanda y Regina se han encargado de mostrar la faceta más familiar de la actriz, tal como sucedió hace poco, durante los festejos de Navidad, cuando la mayor de las hermanas compartió un linda postal de las tres, cobijadas por el cariño de sus padres. Ahora, ha sido estudiante de música quie ha publicado en su cuenta de Instagram un divertido momento junto a La Gaviota. De lo más alegre y animada, Fer mostró cómo su viaje en auto con su mamá al volante, se convirtió en el más divertido karaoke sobre ruedas. Aunque Angélica iba muy atenta al camino, eso no le impidió hacer dueto con su hija, y juntas interpretaron canciones como Chiquitita, de ABBA, y Buenos días amor, de José José. Esta no es la primera vez que madre e hija protagonizan un espontáneo palomazo como éste, pues antes ya lo habían hecho con otros famosos temas musicales; haz click abajo para verlas.

