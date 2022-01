A punto de recibir a su hijo, Kylie Jenner presume su baby bump

El anuncio del segundo embarazo de Kylie Jenner no fue sorpresa para su seguidores, pues varios ya tenían la sopsecha de lo que estaba ocurriendo en la vida de la socialité. A diferencia de su primer embarazo, la hermana más chica de la familia Kardashian - Jenner ha mantenido al tanto de su embarazo a los usuarios de las redes sociales impactando a todos con sus estilosos looks y sesiones fotográficas en más de una ocasión. Y esta semana, a punto de recibir al nuevo miembro de la familia, Kylie decidió sorprender nuevamente a todos sus fans posando de lo más embarazada en su perfil de Instagram.

El embarazo de Kylie

A principios de septiembre y a tan solo unos días de que el rumor del segundo embarazo de la empresaria se hiciera viral gracias a las observaciones de sus seguidores, Jenner sorprendió a todos con un video con el cual confirmó que está a la espera de su segundo hijo con el rapero Travis Scott. A diferencia de su primer embarazo, que trató de mantener lo más alejado posible de los reflectores, en esta ocasión se ha mantenido más abierta y en varias ocasiones ha compartido la evolución de su embarazo a través de su cuenta de Instagram. Después de impactar a todos con el impecable conjunto negro que dejaba a la vista su pancita y su primer ultrasonido, la socialité ha elegido los looks más espectaculares para presumir el cambio de su baby bump. Desde un minivestido blanco, hasta un enterizo rojo, la chica del clan Kardashian – Jenner no ha desilusionado a sus fieles fans. Después de permanecer varias semanas ausente de las redes sociales, la fundadora de Kylie Cosmetics posó de lo más embarazada luciendo increíble en un look casual. Con una camisa blanca amarrada y unos mom jeans, la socialité presumió de su pancita y su brillo premamá.

Los looks premamá

Desde que se hizo público su embarazo, la socilialité ha demostrado en más de una ocasión que el estilo premamá puede ser súper estiloso y vanguardista. La empresaria de 24 años aprovechó en esta ocasión sus redes sociales para compartir algunos de los momentos de su dulce espera y cada look publicado ocasionó un revuelo en la plataforma digital. Entre sus conjuntos más emblemáticos para la dulce espera los fans destacaron el enterizo negro de encaje, su look perfecto para otoño con un top extra corto, un abrigo largo y el minivestido negro que acompañó con un saco negro efecto cuero y unos tenis. A pesar de que a lo largo de este embarazo ha compartido más imágenes con sus seguidores, la influencer no reveló varios detalles de la dulce espera, pero los fanáticos han sacado sus propias conclusiones. Según los cálculos de varios usuarios de las plataformas digitales, al momento que Kylie hizo oficial su embarazo aproximadamente tenía 5 meses y supuestamente espera a un niño, pues a la foto que subió con Stormi le agregó un corazón azul.

Deja tú el anillo de 5 millones de pesos de Kylie Jenner...¡el de Stormi!

Especulaciones de la relación

El artículo de W Magazine que fue descartado por el editorial y que logró ser filtrado por algunos lectores de la revista aseguraba que Travis y Kylie no viven una relación tradicional y que podrían estar siguiendo el patrón de algunas de sus hermanas, quienes han decidió tener hijos sin casarse, sin embargo, una fuente de TMZ hizo evidente que dicho rumores parecen ser falsos pues explicaron que “Jenner y Scott están 100% juntos, están involucrados románticamente y, presumiblemente, son exclusivos”.