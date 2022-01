¿Como papá o como mamá? Eugenio Derbez revela los pasos que parece seguir Aitana

El apellido Derbez se ha convertido en un sinónimo de talento en el mundo del entretenimiento. Eugenio, quien a su vez heredó la vocación de su madre, ha transmitido su pasión artística a sus hijos. Aislinn, Vadhir y José Eduardo han cautivado al público con sus dotes actorales, y también en la música en el caso del mayor de los varones. Aitana, la más pequeña de los retoños del icónico actor y fruto de su matrimonio con Alessandra Rosaldo, es también una estrella en potencia. Esta nena de apenas siete años se ha ganado ya a los fans de sus padres con ternura y carisma, pero también con sus cualidades de actriz y cantante. Ante la gran pregunta sobre los pasos que probablemente seguirá esta niña, sus padres se ha pronunciado y Eugenio está totalmente convencido del medio en el que se desarrollará profesionalmente.

Eugenio, quien ha fungido incluso como profesor de piano de Aitana, está seguro de que el destino de su hija como artista está en la música. Así lo reveló recientemente en un encuentro con la prensa, en el que estuvo acompañado de Alessandra. “Hacia la cantada, 100%”, dijo el actor ante las cámaras de Ventaneando cuando le preguntaron por el camino que cree que elegirá su hija menor en el futuro. “¿Tú crees?”, preguntó la integrante de Sentidos Opuestos, a lo que el también comediante respondió convencido: “Sí, claro”. Por su parte, la cantante comentó que su nena ha mostrado ser multifacética, por lo que en su opinión la niña podría incursionar en diversos campos. “Yo veo que trae todo. Trae hasta la vena cómica, le gusta hacer reír a la gente y actúa también, hace muecas frente al espejo, pero sí canta todo el día, baila todo el día, entonces quizás un poquito más hacia la música y el canto, pero trae todo, yo creo que va hacer de todo”, expresó la orgullosa mamá.

Fiel a su característico sentido del humor, Eugenio no perdió la oportunidad de bromear respecto a los caminos que han tomado sus hijos mayores en el ámbito profesional pues, de una u otra manera, todos han seguido sus pasos en la industria del entretenimiento. “Ya que me salga un ingeniero, o un arquitecto, algo… Pero ya chole, otro Derbez al cine, pues ya ¿no?”, dijo de lo más simpático, provocando las risas de su esposa. “¿De dónde quieres que salgan ingenieros?”, comentó ella.

El actor ha confesado estar muy feliz y orgulloso por los logros que él, Alessandra y sus hijos han cosechado en sus carreras, pues poco ha poco se han ido haciendo incluso de reconocimiento fuera de México. “Cada uno está moviéndose, cada uno está jalando también para allá (Hollywood) y afortunadamente vamos bien, vamos bien”, comentó en entrevista en el programa Con Permiso. En esta ocasión contó incluso cómo fue la experiencia de la más pequeña de sus hijos en el estudio de grabación, donde tuvo la oportunidad de hacer una breve colaboración para la cinta animada. “La llevé un día a la cabina para que viera el proceso, a la de Angry Birds y estando ahí en la cabina de repente me dicen: ‘¿Por qué no tu hija se avienta un papelito’? Son tres líneas, es de un pajarito chiquito’”, recordó. Y aunque en ese entonces manifestó dudas pues su nena tenía apenas cuatro años, terminó por acceder. “Entonces lo intentamos, 40 minutos para tres líneas, pero quedó… Entonces Aitana ya debutó en cines con su primera película”, expresó emocionado.

Aitana apenas empieza a darse cuenta de la fama de sus papás

Aunque ya ha participado en algunos de los proyectos de su familia, Aitana aún es muy pequeña para entender la magnitud de la fama de la que gozan los Derbez. Sin embargo, conforme ha ido creciendo ha empezado a comprender algunas implicaciones del hecho de tener papás famosos. “Me da gusto porque ella, poco a poquito, ha ido entendiendo qué hacen sus papás”, comentó Eugenio para Ventaneando. “Me acuerdo una vez, creo que cuando estrené Dora (la película Dora and the Lost City of Gold, 2019), hace dos años y medio, tres, fue la primera vez que como que se dio cuenta de que su papá salía en una película. De hecho, en el estreno me acuerdo que empezó a gritar… Empezó: ‘Ese es mi papá, mi papá está en la película’ y le gritaba toda la gente en el cine y yo: ‘Shhhh’”, recordó emocionado. “Entonces ha sido poco a poco el darse cuenta y estoy muy emocionado porque un día quiero enseñarle No se aceptan devoluciones, por ejemplo, o mis personajes, porque no sabe quiénes son mis personajes y me estoy esperando a que los entienda… Quiero que los entienda para que los goce, entonces algún día va a conocer todo nuestro trabajo", comentó.

