¿Qué Kardashian parece apoyar a Tristan Thompson después de su polémica?

Desde su llegada a la familia, Tristan Thompson ha vivido momentos turbulentos con las Kardashian. Las varias infidelidades del basquetbolista han provocado distintos desencuentros con la solidaria familia de Khloé Kardashian. Las hermanas cerraron filas cuando a punto de dar a luz, Khloé se enfrentó a aquellas imágenes que mostraban a basquetbolista con otras mujeres. Las celebrities se volvieron a ver involucradas en la polémica cuando Tristan fue relacionado con la ex mejor amiga de Kylie Jenner, momento que fue documentado por las cámaras de su reality show. Estos hechos hicieron que no fuera una sorpresa que todas decidieran dejarlo de seguir en redes sociales, situación que se solucionó también en las cámaras de sus celulares según se vio en sus stories. Ahora, ante la nueva polémica de Tristan, con una infidelidad más que ha culminado con su admisión de una nueva paternidad, las Kardashian han permanecido particularmente calladas. Todas los siguen todavía en redes y ninguna se ha manifestado sobre el tema, pero hay alguien, dentro de la familia que de manera completamente explícita, parece estar apoyando al jugador.

Corey Gamble, novio de la matriarca de la familia Kris Jenner, fue visto en el juego de Tristan en Los Ángeles, solamente un día después de aquellos comentados mensajes en los que el basquetbolista no solamente admitió su paternidad, sino que también se disculpó explícitamente con Khloé por lastimarla y humillarla públicamente. Los paparazzis no han querido perder detalle y después del mensaje incluso dieron seguimiento a los arreglos florales que Khloé recibió en casa -aparentemente de Travis y Kourtney-, además de las flores que supuestamente Thompson regaló a su hija True.

Si la presencia de Gamble al pie de la cancha no pasó desapercibida, hubo un gesto que no ha dejado lugar a dudas sobre su postura. A su salida de la Crypto.com Arena, el novio de Kris enseñó a los fotógrafos que lo esperaban el jersey de Thompson. Aparentemente, este fue un regalo que el jugador le dio al terminar su partido. Aunque no respondió ninguna pregunta, con esto, pareciera que Gamble ha dejado clara su postura ante esta situación. La gran interrogante que esto ha generado es si esto deja ver la posición que las Kardashian tomarán ante la polémica.

Los mensajes de Tristan

Después de un mes de que se diera a conocer el nacimiento del que sería el tercer hijo de Tristan, el jugador tomó las historias de su cuenta de Instagram para escribir: “Hoy, los resultados de la prueba de paternidad revelaron que soy padre de un hijo con Maralee Nichols. Tomo completa responsabilidad sobre mis acciones. Ahora que la paternidad ha sido establecida, espero criar amigablemente a nuestro hijo. Sinceramente, me disculpo con todos los que he lastimado y decepcionado a través de esta situación tanto de forma pública como privada”.

Pero la cosa no paró ahí, en una segunda historia con el mismo formato, Tristan continuó: “Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones, definitivamente, no se han alineado con la manera en la que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Sin importar lo que tú puedas pensar. Una vez más, lo lamento increíblemente”.

Las reacciones no se hicieron esperar y a través de un comunicado, los representantes legales de Maralee Nichols, madre del bebé, declararon: “Nunca hubo alguna duda de que Tristan Thompson fuera el padre del bebé de Maralee Nichols. Tristan hizo numerosas declaraciones y afirmaciones falsas y difamatorias sobre Maralee a lo largo de los últimos meses, y ella está tomando su declaración de arrepentimiento de hoy en el contexto de todas esas declaraciones”. Pero de las Kardashian todavía no se sabe nada.

