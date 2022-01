Adal Ramones y Gaby Valencia se unen en una emotiva despedida a su hija Paola

Hace más de un año, Adal Ramones compartió orgulloso con sus seguidores que su hija Paola daría un importante paso en su sueño de convertirse en directora de cine: iría estudiar en el extranjero, específicamente a la ciudad de Los Ángeles. La joven, que el próximo mes de abril cumplirá 21 años, ha dirigido ya sus primeros proyectos, incluso ha presentado sus trabajos en algunos festivales. "No me había podido ir a Los Ángeles por cuestiones de pandemia, impedimentos… Y ya me voy enero a vivir allá", contaba hace poco en entrevista para la portada digital de HOLA.com México. “Ahora ya arranca Paola Ramones Valencia por sí sola y eso es creo que lo que más me va a gustar, como transmitir y poder empezar a crear una esencia de mi trabajo…”, agregaba entonces. Y como no hay plazo que no se cumpla, Paola ha emprendido ya esta aventura, por lo que le ha tocado decir hasta pronto a los suyos. Luego de un inolvidable festejo de Año Nuevo con su familia, así como con su novio Daniel Khosravi, la joven hizo maletas -y muchas- para viajar a Los Ángeles. Y como era de esperarse, no llegó sola al aeropuerto, sino acompañada por sus padres y su hermanito Diego. Adal y Gaby Valencia, quienes hace años tomaron caminos separados, se unieron en esta ocasión para protagonizar una emotiva despedida a su hija. "La distancia no significa nada cuando existe el amor", comentaba la futura cineasta en una sentida publicación que hizo su papá en Instagram, en la que destacaba el gran amor fraternal entre ella y Diego. Haz click abajo para ver el emocionante momento que vivió Paola junto a sus papás y su hermano.

