¿Algo casual? Kanye West salió otra vez con Julia Fox, horas después de ser visto con una cantante

El divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West sin duda ha dado mucho de que hablar a lo largo del año. A pesar de que técnicamente siguen casados, la socialité ha sido vista en varias ocasiones muy cercana a Pete Davidson. Los rumores de una posible relación entre la empresaria y el comediante hicieron que Kanye West reapareciera con explosivas revelaciones en los medios de comunicación, y durante el programa Drink Champs, de Revolt TV aseguró que siguen casados e incluso se refirió a Kim como “mi esposa”. Pero las fuertes declaraciones por parte del rapero no han sido lo único que ha causado revuelo en redes sociales, pues en varias ocasiones se le ha visto con distintas mujeres guapas desde el anuncio de su separación de Kim. A tan solo cinco días del comienzo del año nuevo, West ha salido con la guapa actriz Julia Fox en más de una ocasión y fueron fotografiados en lo que parecían ser unas citas románticas primero en Miami y ahora en Nueva York. ¿Se tratará del nuevo amor de Kanye?

¡Adiós a la señora West! Kim solicita legalmente volver a ser solamente Kardashian

Julia Fox, ¿el nuevo amor de Kanye West?

¿Nueva pareja a la vista?

Tras la sonada separación de Kim, el rapero no se ha dado por vencido en el amor y sus conquistan no han pasado inadvertidas. Hace algunos meses, West fue asociado con la modelo rusa Irina Shayk, sin embargo, ninguno de los dos anunció de forma oficial su noviazgo. A las pocas semanas el cantante comenzó a salir con otra modelo, Vinetria, con quien se dejó ver de lo más contento en un partido de basquetbol. Sin embargo, esta relación no logró sanar las heridas causadas por el divorcio, pues el rapero le pidió públicamente a Kim una segunda oportunidad, pero se ha confirmado que la socialité cada vez está más segura de la separación, unos cuantos días después de este inesperado anuncio, se dio a conocer el fin de la relación entre Ye y Vinetria. Ahora, el empresario ha sido vinculado sentimentalmente con la guapa actriz de origen italiano, Julia Fox. Durante el primer fin de semana del año, Kanye y Julia fueron fotografiados por los paparazzi en lo que parecía ser una cita romántica en Miami. Los dos fueron vistos disfrutando de una agradable cena a la luz de las velas y al día siguiente se les volvió a ver juntos.

Pero los fans y paparazzi se percataron que el rapero, al parecer, celebró la llegada del año nuevo en compañía de otra mujer. Tras haberse dejado ver con la guapa italiana, Kanye fue fotografiado al lado de una misteriosa acompañante en el balcón del hotel en el que se estaba quedando en Miami. Según informaron los medios, festejaron juntos la llegada del 2022 y las reveladoras fotos fueron tomadas el 1 de enero. En varias fotos se le ve a la joven disfrutando del paisaje usando sólo una camisa para después ser fotografiada en el mismo balcón junto al rapero. En las imágenes Kanye sale viendo su teléfono mientras la mujer sale admirando las vistas a la ciudad. De acuerdo con la información proporcionada por Page Six, la misteriosa mujer es solo una amiga del empresario. Pero ahí no acabó el encuentro, pues justo antes de volar a Nueva York los paparazzi volvieron a encontrarlos juntos y se reveló que se trata de la cantante puertorriqueña Audri Nix.

Revelan que Kanye West y su novia Vinetria han terminado su relación

De Miami a Nueva York

Según dijeron las fuentes de Page Six, la relación entre Julia Fox y Kanye West va viento en popa. Y las fotos parecen confirmar los rumores, pues a su regreso de Miami han vuelto a ser fotografiados, pero ahora caminando juntos por las calles de Nueva York. Se conoce que Julia tiene un hijo con el actor Peter Artemiev, con quien se casó en el 2018 y de quien se separó aproximadamente en el 2020 según notaron sus seguidores en Instagram. De acuerdo con Page Six, ambos están de lo más contentos, y se están ayudando en el proceso de sanación tras sus separaciones. ¿Se hará oficial este noviazgo pronto?