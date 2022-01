Cantando de lo más nostálgicos, El Potrillo y Doña Cuquita recuerdan juntos a Don Vicente

Ha pasado poco dos semanas desde que el mundo le dijo adiós a uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana: Don Vicente Fernández. El cantante falleció el pasado 12 de diciembre luego de permanecer varios meses en el hospital, dejando un gran hueco no sólo en en la industria del entretenimiento, sino también en los corazones de sus amigos y familiares. Aunque el llamado Charro de Huentitán ya no está físicamente, los integrantes de su famosa dinastía lo sigue teniendo presente a cada momento en sus pensamientos. Alejandro es uno de ellos; el cantante no ha dudado en tomar sus redes sociales para expresar lo mucho que echa de menos a su papá. "El camino, aunque largo y algunas veces turbulento, siempre nos trajo de vuelta a casa. Nuestra casa. Los perros aúllan y los caballos relinchan. Siguen escuchando tu voz en el viento. Haces falta. Que el mariachi no deje de sonar", escribía en su Instagram 10 días después de despedir a Don Vicente por última vez. Ahora que acaba de iniciar un nuevo año, El Potrillo ha tomado nuevamente sus cuenta para expresar su sentir, esta vez junto a Doña Cuquita. Nostálgicos, madre e hijo se unieron para entonar uno de los éxitos del fallecido cantante, Te lo juro por Dios, dejando ver lo mucho que extrañan al patriarca de los Fernández. "¡Feliz año! Te extrañamos viejo, mi querido viejo… Pensándote", escribió Alejandro. Haz click abajo para ver este emotivo momento.

Loading the player...